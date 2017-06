«En una cárcel me comerían viva»

La actriz Taylor Schilling (Boston, 32 años) debutó en el cine con el filme ‘Dark Matter’ (2007), junto a Meryl Streep. Seis años después recibió el papel de su vida, ‘Orange is the New Black’, dando vida a Piper Chapman. La serie se inspira en un libro homónimo escrito por Piper Kerman, donde la protagonista habla de su experiencia en la cárcel mientras retrata a las mujeres que conoció dentro de ella. La adaptación estuvo a cargo de Jenji Kohan, declarada por la revista ‘Time’ como una de las cien personas más influyentes del mundo. ‘Orange is the New Black’ no se limita a mostrar la vida tras los barrotes. Su narración indaga la vida de cada presa, el aspecto humano y la soledad que sufren en silencio estas mujeres. Netflix, la plataforma con cincuenta millones de suscriptores en todo el mundo, produce esta serie que en España emite (la quinta temporada) Movistar. En Los Ángeles pudimos entrevistar a Taylor Schilling, que en la ficción ha dejado de ser una mujer inocente para convertirse en una superviviente tras las rejas.

¿Cómo han cambiado los personajes después de la tragedia que sufren al final de la cuarta temporada?

Piper es una mujer que vive en constante estado de vértigo, de vergüenza y desconexión, y ese drama forma parte de las emociones de todas las protagonistas. Ella intenta quedarse a mitad de camino, disimulando lo que siente.

¿Le afecta el personaje cuando no está trabajando?

Mucho. Llevo años interpretándolo y tengo una estrecha relación con ella. Es algo personal. Me encanta Piper, es como una hermana para mí, aunque no siempre entiendo por qué hace lo que hace. Muchas veces me gustaría aconsejarla, avisarla y gritarla: ‘¡Detente!'

¿Se alimenta la serie de la actualidad política de Estados Unidos?

Todo el elenco es consciente de lo que ocurre en el país. Como puedes imaginarte, vemos las noticias y leemos los periódicos. Durante el rodaje hablamos de lo que está sucediendo. Nadie nos fuerza a incluirlo pero creo que forma parte de la naturaleza de las actrices y actores de la serie.

Durante tres días hay revueltas en la cárcel de Litchfield, la de ‘Orange is the New Black’. ¿Es un espejo de la realidad de las prisiones norteamericanas?

Hay gente que muere en las revueltas de las cárceles en Estados Unidos; eso es una realidad. Es un problema sistémico que necesita una crítica y una revisión. No se puede limitar la serie cuando el contexto que la envuelve está basado en la realidad. Vuelvo a lo que me preguntabas antes, la actualidad se refleja en la serie.

¿Habló con Piper Kerman -la mujer que escribió las memorias en que se inspira la serie- antes de interpretar el personaje.

No. La conocí rodando la primera temporada y, según avanzaba, se fue convirtiendo en una gran ayuda porque me escuchaba y me brindaba la oportunidad de entender su experiencia con detalles sensoriales.

¿Cree que podría sobrevivir en la cárcel?

No. Me comerían viva. Sin duda.

¿Cuáles han sido las escenas más difíciles de rodar? ¿Le cuestan las escenas sexuales?

Esta serie es tan buena que merecía correr el riesgo de rodar ese tipo de secuencias. La serie es sensacional y creo en la historia que se está contando. Las escenas sexuales, de desnudos, merecen la pena porque son parte esencial de la historia. La narración cuenta con giros y momentos de gran tensión, de peligro para la protagonista y hay que relatar cada momento con la crudeza de las circunstancias reales en una cárcel.

¿No teme caer en el estereotipo de cierto tipo de personajes y que dejen de ofrecerle otros papeles?

Eso ocurre en Hollywood. Ahora estoy centrada en el personaje, en rodar películas que despierten mi curiosidad. Ya veremos en el futuro. Sé que mi papel es incómodo para el público, pero eso es lo que busco como actriz, papeles que sean un reto. Quiero seguir interpretando a héroes reales como Piper, una mujer capaz de metamorfosear sus privilegios y su egoísmo.

¿Cómo se entiende la sexualidad de Piper?

Ella es un ejemplo de que te enamoras de las personas y no del género que representan. Nunca hay que poner etiquetas.