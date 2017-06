«¿Me quedo esperando a la muerte?, pensé»

Pablo Rivero odia las ratas. «Pero si aparece una no puedo dejar de observarla». Lo mismo le pasaba de niño con Béla Lugosi... De noche, se quedaba mirando fijamente a la ventana por si aparecía Drácula. Lo deseaba y le aterraba a la vez. Ese miedo morboso forma parte del ADN de este madrileño nacido en el 80 pero que ha vivido intensamente los 60 y los 70 gracias a 'Cuéntame'.

El hijo periodista de Imanol Arias en la ficción publica ahora en la realidad su primer libro. Gran parte de él lo escribió tumbado en la cama por culpa de una hernia discal. Se trata de una novela de terror titulada 'No volveré a tener miedo'.

¿Es una declaración de principios?

Bueno, me he propuesto ser más firme con mis convicciones, creer más en mí.

¿Tiene poca fe en sí mismo?

Siempre he sido muy pudoroso, muy tímido. Yo estudié Comunicación Audiovisual, pero me daba mucho pudor presentar el libro. Mi madre me echaba la bronca. Me decía: «Pero si tú has estudiado lo mismo que mucha gente que escribe».

¿Se identifica con el adolescente de su novela?

Me identifico en que no me gusta que me encasillen, nunca he pertenecido a grupos ni tribus, he ido muy a mi bola. También me identifico en parte con el personaje de Laura. A ella la han abandonado. Y yo he utilizado mi experiencia porque a mí también me dejaron.

Creo que vivió algo cercano al terror con 17 años.

He sido siempre muy miedoso. Pero es el miedo morboso del que quiere saber más. Es una mezcla de voyerismo, morbo, miedo, inquietud... Yo soy muy así.

¿Pero qué ocurrió a sus 17 años?

De repente escuché un grito muy fuerte y desperté pensando que era real. Mis padres dormían al otro lado del pasillo. Entonces empecé a plantearme qué hacía: ¿salgo a ayudarles o me quedo esperando aquí a la muerte?

¿Y?

Nada. Al final comprendí que solo había sido un sueño. Tiempo después sí que me ocurrió que estando en casa de mis padres de madrugada sonó mi móvil. No hay nada más terrorífico que ver que en mitad de la noche te llama tu madre, cuando está durmiendo al otro lado del pasillo. Fue una llamada involuntaria, quizá se le cayó el teléfono.

¿No ha pensado en dejar de ver películas de terror?

Al contrario, soy un gran consumista de thrillers y de novela negra. Disfruto mucho con el miedo. Me encanta que consigan aterrarme. De hecho, he intentado hacer la novela que a mí me gustaría leer. La historia de una familia normal, hasta que algo se tuerce...

¿Una familia normal? Usted en el subconsciente lo que quiere es cargarse a los Alcántara.

Ja, ja, ja... Me lo dicen mucho. Pero qué va. No tiene nada que ver. Yo quiero que dure mucho mi familia Alcántara.

¿Alguna escena le ha marcado especialmente en el cine?

Me obsesioné mucho con Psicosis. Pero no con la escena de la ducha, sino con ese primer plano de él con la voz de la madre. Eso me parece terrorífico. También me obsesioné con Twin Peaks hasta el punto que de adolescente le pedí a mi madre que no me dejara verlo. Porque no dormía.

¿Qué le aporta pasar miedo?

Me provoca adrenalina, es estimulante, me produce creatividad, reflexión, curiosidad por lo que hay detrás.

Hacer de sicópata será lo máximo para usted.

En la primera película que hice interpreté a un parricida. Creo que me salió bien porque lo he mamado. El director me decía: «Se ve que te encanta».

Dice que en su novela hay crímenes pasionales... Hoy eso se denomina violencia de género.

Mi novela es turbia y está llena de sicopatías. No he querido cortarme porque creo que en los 90 había menos miedo a decir las cosas claras. Yo por ejemplo he interpretado a un chico con un retraso y lo he hecho con mucho amor pero luego me han criticado por decir retrasado y no discapacitado. No hay que tener tanto miedo a las palabras. A mí el mundo de los eufemismos me asusta.

¿Existe una sobredosis de corrección política?

Sí, con la mujer me pasa mucho. Y eso que la novela es una oda a las mujeres... Pero al final si dices determinadas cosas te tachan. Nos estamos pasando un poco con lo políticamente correcto. Hace no tanto salía gente desnuda en el cine y ahora no se puede enseñar ni un pezón. Cuando la tele está llena de vagos, sin estudios... Los modelos que se dan a la gente joven son nefastos. ¿Y luego nos preocupa un pezón? Hay un prohibir por prohibir.

Su Toni Alcántara ha vivido más acontecimientos históricos que Forrest Gump, ¿por cuál le habría gustado nacer veinte años antes?

Me gustó mucho rodar la crónica del 23-F. Lo hice como si fuera un directo. Aquel día los periodistas estaban tan nerviosos que se trabucaban.

¿Acabará Cuéntame convertida en serie de ciencia ficción?

Por mí encantado de que siga hasta el futuro. Mientras la gente nos vea... Ese éxito de audiencia nos enchufa energía y cada vez estamos más conectados por estar a la altura. A veces nos pasamos incluso de exigentes.

¿No tiene complejo de Edipo con una madre como Ana Duato?

Ah, ja, ja... No me importaría. Ana es un amor. Una mujer diez, como otras madres que he tenido en el cine y el teatro: Belén Rueda, Ana Wagner... Son todas geniales, como mi madre.

¿Se enturbió mucho el ambiente con los papeles de Panamá?

Yo no estaba entonces en la serie. Pero sí que eso me dio más ganas de volver. Me salió ese vínculo familiar.

Imanol Arias ha declarado que se llevó el dinero fuera por miedo.

No lo he leído. Nosotros nos respetamos mucho. Yo además soy una persona muy poco cotilla, pregunto muy poco.

¿Su familia se parece a los Alcántara?

Mi padre no tiene nada que ver con Antonio Alcántara. Mi madre ha trabajado toda la vida fuera de casa. Ha llevado mucho los pantalones también, como Merche, pero son diferentes. Mis padres son más modernos. Pertenecen a una generación posterior.