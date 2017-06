Fallece el periodista de Antena 3 Mariano Sancha

Luto en el periodismo deportivo. Mariano Sancha ha fallecido este jueves a los 42 años a causa de una enfermedad degenerativa contra la que luchaba desde hace tiempo, según ha informado Antena 3, la cadena del grupo Atresmedia donde trabajaba en la actualidad. «Este jueves nos ha dejado nuestro compañero Mariano Sancha. Periodista deportivo, su gran partido ha sido luchar contra una enfermedad degenerativa. Desde Atresmedia, los compañeros mostramos nuestro pesar por su fallecimiento», ha Antena 3 en su página web.

Formó parte del equipo de deportes de Antena 3 desde octubre de 1998, donde ha cubierto importantes eventos deportivos como los Juegos Olímpicos de Sydney y Pekín, así como los Mundiales de fútbol de Alemania y Corea-Japón. También estuvo en la Eurocopa de fútbol de Portugal.

Desde que se ha conocido su fallecimiento, cientos de compañeros han mostrado su pesar a través de múltiples comentarios publicados en las redes sociales. «Perdemos un gran profesional, mejor persona. Siempre estará con nosotros», finaliza el comunicado de Antena 3.

Una enfermedad degenerativa ha sido la causa del fallecimiento del periodista. Sancha llevaba muchos años luchando contra ella mientras seguía su labor en la cadena día a día. Su muerta ha consternado al mundo del periodismo.

Qué día tan triste, pero qué alegría haber sido amigo de una buena persona y un buen compañero como Mariano Sancha. DEP. No te olvidaremos

Se me hiela el corazón, el alma, la mente... Te has ido como un valiente amigo. Me quedo con tu ejemplo. Nunca te olvidaremos! #DEPMarianopic.twitter.com/goqHyP3p3h