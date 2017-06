'Transparent': el momento de volver a empezar

Siempre es buen momento para volver a empezar. Y para ser uno mismo como realmente quiere y no como esperaba el resto del mundo que fuese. Son dos ideas que se extraen nada más conocer la premisa de 'Transparent'. Cumplir años no tiene por qué ser sinónimo de final, de desenlace, de ocaso. La edad puede conceder libertad y es posible que sirva para liberar unos cuantos miedos y otros tantos prejuicios. Cumplir años puede asociarse a inicio, a reinvención, a descubrimiento, a primera vez. Las primeras veces no se deberían acabar nunca.

Eso es algo que supongo que el personaje de Morton Pfefferman se ha dicho muchas veces, pero que tarda en aplicarlo. 'Transparent' se acerca a esta persona para contar cómo una vez se jubila de su actividad de profesor universitario decide asumir su verdadero género. Hace muchos años que se siente mujer y desea mostrarse al mundo tal cual es, sin esconderse tras el atuendo, los gestos y las formas de un hombre.

Mort inicia el proceso para ser Maura y el espectador va a ser testigo de este viaje y acompañará al protagonista en un camino, plagado de hallazgos, en el que tendrá que descubrirse a sí misma y presentarse a los que hasta ahora lo veían de otra manera. No veían cómo realmente era, porque ella no lo permitía. El hecho será asumido de diferentes maneras entre los miembros de su familia (sus tres hijos, su hermana, su exmujer...).

Amazon (plataforma similar a Netflix) ha conseguido gracias a este título una notoriedad que hasta ahora ningún producto le había otorgado y una identidad propia para seguir una línea de ficción.

Jill Soloway aprendió a narrar tramas muy ligadas a la intimidad como guionista de 'A dos metros bajo tierra'. Acaba de estrenar 'I love dick'. Es dramaturga y fue creadora de 'Transparent', un argumento que le toca muy de cerca. Hace unos años su padre, un psiquiatra que ya estaba retirado, le confesó que era transgénero. A partir de ahí le acompañó en un proceso por el que pasan miles de personas al año, y la edad no debería ser un impedimento. Cada cual encuentra su momento.

El caso de Bruce Jenner

En este punto cabe recordar el caso del medallista olímpico Bruce Jenner (para otros más popular por ser el padrastro de las Kardashian) que a los 65 inició la transición para asumir su identidad como mujer. Su historia ha contado con una enorme proyección, puesto que ha acaparado portadas e incluso ha protagonizado 'realitys' en los que se fue viendo su cambio y los escollos que se han de superar cuando se da un paso de estas características. Bruce, que ya es Caitlyn, reveló que desde hace años en la intimidad se vestía como mujer y que en diversas ocasiones había tomado hormonas femeninas. Hasta que un día quiso deja de ocultarse.

Es el mismo periplo en el que se embarca Maura. En la primera temporada debe hacer partícipe a los suyos de su situación. Pasa a ser MaPa, apodo cariñoso que usan sus hijos tras el cambio de género. «¿Significa eso que todo lo anterior fue una farsa?», se preguntaba Josh, uno de los hijos del protagonista al enterarse. «Significa que tenemos que volver a empezar», le responde su hermana. La segunda temporada le lleva a buscar una nueva familia, esa que va más allá de la sangre, esa con la que te reconoces por otros lazos. Y se permite una oportunidad en el amor, explorando una sexualidad que no conoce. Lo de las primeras veces que no se agotan, como decíamos unas líneas atrás. Y en la tercera se plantea pasar por el quirófano para completar su reasignación. La cuarta tanda de capítulos llegará en el próximo otoño.

No todo es Maura en 'Transparent' (aunque sí es lo más conseguido). La serie presta atención también a los tres retoños del protagonista, absolutamente perdidos en sus vidas. Sarah, la hija mayor, está casada y tiene dos hijos, pero engaña a su marido con otra mujer. Josh es un productor musical sin demasiado éxito en sus relaciones sentimentales. Tampoco Ali lo logra, lo cual le lleva a indagar en diferentes roles sexuales.

El gran descubrimiento de la serie es el actor Jeffrey Tambor, al que habíamos visto en otros títulos televisivos como 'Arrested Development' o 'El show de Larry Sanders' y en películas como 'El Grinch' o '¿Conoces a Joe Black?'. Pero 'Transparent' le brindó un papel de esos a los que hay que entregarse por completo, darlo todo. De los que exigen buscar en el interior en recovecos que no sabías ni que existen. El esfuerzo mereció la pena, ha recogido no pocos premios y es una referencia para las personas transgénero, que le han agradecido la visibilización. «Gracias por vuestra paciencia, por vuestro coraje. Gracias por vuestras historias y vuestra inspiración. Gracias por permitirnos ser parte del cambio», espetó Tambor a ese colectivo al recoger el Emmy.