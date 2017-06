«No serviría para policía»

Meticulosa y trabajadora, sus compañeros de reparto la califican de ‘Merkel Junior’ por las horas que pasa estudiando su papel. Andrea del Río (Zaragoza, 1991) ha pasado en menos de un año de interpretar a Pilar Salinas, la villana de ‘Mar de Plástico’ (Antena 3), a ser Alicia, una agente de Policía prometedora y escrupulosa con la legalidad en ‘Servir y Proteger’. La serie diaria de TVE (lunes a viernes, a partir de las 16.30 horas) ha logrado fidelizar cada tarde a una audiencia media de 1.076.000 espectadores y el 9,6% de ‘share’. «Intento no llevarme el personaje a casa», asegura la actriz.

- De ser una villana en ‘Mar de Plástico’ a policía en esta serie.

- Menudo cambio, ¿eh? Me llamaron para hacer este casting y yo encantada. Me gusta mucho precisamente este cambio; mi personaje en ‘Mar de Plástico’ y este son el día y la noche, aunque ambos tienen en común la fuerza y la determinación con la que persiguen sus objetivos cuando lo tienen claro. Quitando eso, Pilar era mucha oscuridad y Alicia mucha luz.

- Pero Alicia también es dura.

- Es una mujer dura y con las ideas muy claras pero con mucha bondad. Conforme han ido avanzando los capítulos ha crecido mucho y eso es muy bonito de cara al espectador, porque ellos también han ido acompañando esa transición.

- ¿Cómo se ve de uniforme?

- Bien, no te creas. Es muy complicado ser policía. Durante toda mi vida para mí eran personas ajenas, extrañas, pero cuando te metes en este mundo te das cuenta de por todo lo que pasan. Cuando me pongo un chaleco antibalas casi ni puedo andar de todo lo que pesa. No me explico cómo pueden correr (risas).

- ¿Ha tenido algún incidente alguna vez con la Policía?

- No, ¡yo soy muy buena! Siempre me han impuesto mucho respeto. Me refería a que me parecían distantes y fríos, cada vez que pasaba al lado de algún agente me colocaba muy rígida, pero después de esto entiendo que son personas normales, con una vida detrás. Eso es precisamente lo que queremos reflejar en esta serie.

- ¿Cómo llevó las prácticas de tiro?

- Me he sentido cómoda, aunque tuve un golpe gordo durante el entrenamiento con una pistola. Pero me manejo bien, me gusta llevar pistola.

- ¿Serviría para policía?

- No lo creo. Por la autoridad y la disciplina sí, porque soy demasiado minuciosa a veces, pero hay que ser muy valiente, una clase de valentía que está por encima de cualquier otra. No es que yo no me considere valiente, me refiero a que casi hay que ser un héroe y eso a mí se me escapa.

- ¿Fue decisivo su buen trabajo en ‘Mar de Plástico’?

- Todos los trabajos ayudan a sumar pero este fue mi primer personaje importante, el que más visibilidad me ha dado. Me consta que mi interpretación fue muy alabada y disfruté como una niña en ‘Mar de Plástico’, pero entiendo que la serie tenía que acabar. Fue una serie que me pareció un avance en muchos sentidos para la ficción española, pero creo que no daba para más, no hacía falta alargarla innecesariamente.

Los pies en el suelo

- ¿Su vocación como actriz es tan fuerte con la de Alicia con ser policía?

-Por supuesto, es infinita para ambas. El hecho de que mi tío (Armando del Río) sea actor me ha ayudado a conocer mucho más esta profesión por dentro y sobre todo a tener los pies en el suelo. Yo recuerdo que desde pequeña tuve muy claro que quería ser actriz, aunque no lo tuve muy fácil porque mi familia prefería que estudiara otra carrera.

- No se veía haciendo Derecho o Medicina.

- (Carcajada) No, nunca me he visto en eso.

- ¿Qué géneros le gustan?

- Me gusta mucho el suspense, el ‘thriller’, y aunque queda un poco raro, los géneros oscuros, incluso el humor negro.

- Dicen que es muy germana en el trabajo.

- El otro día estaba pensando que llevo mucho tiempo sin ir al cine ni al teatro, pero es que tengo muy poco tiempo, lo he tenido que sacrificar. Estoy constantemente estudiando o repasando, este trabajo es muy absorbente, aunque soy muy feliz con él.

- Siendo tan joven, ¿le da miedo encasillarse en este personaje?

- Lo que me da miedo es no trabajar. Para mí el éxito es estar en un plató porque aprendo cada día algo nuevo.

- ¿Y qué le atrajo de Alicia?

- Ella está todo el rato pensando, comprendiendo, es muy lista. Me apetecía mucho vivir todas estas cosas tan distintas a las que había hecho hasta ahora. A mí me gustaría ser tan inteligente como es ella. Yo soy segura, pero no tanto como Alicia, aunque las dos somos minuciosas y exigentes.

- ¿Y puede desconectar al llegar a casa?

- No me llevo el personaje a casa, o al menos lo intento. Pero es verdad que grabo, llego a casa y repaso lo del día siguiente, así que cuando quiero desconectar son las nueve y media de la noche y una hora después estoy en la cama. Al final es una rueda que no para.