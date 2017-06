La tele se ríe de sí misma

En los cines vuelven a lucir los carteles de las películas 'Power Rangers', 'La Bella y la Bestia' y 'Alien'. A la parrilla televisiva regresa 'Twin Peaks', la mítica serie que mantuvo en vilo a los espectadores a principios de los 90 (y cuyo 'remake' acaba de estrenarse en Movistar+). También lo hace 'Operación Triunfo', el 'talent' musical que volverá a tener una nueva edición dieciséis años después de su estreno en TVE este otoño. En plena era de la nostalgia, Atresmedia ha decidido rescatar del cajón de los recuerdos a 'Homo Zapping', el programa de humor e imitaciones que catapultó al estrellato a Paco León, José Corbacho o Yolanda Ramos, y que se emitió con éxito en Antena 3 entre 2003 y 2007. Este domingo, a partir de las 22.30 horas, llega una nueva temporada del formato a Neox con nuevos rostros pero con el mismo espíritu gamberro a costa de la televisión actual.

En este caso, los encargados de imitar al chef Alberto Chicote, a 'Las Campos', al publicista Risto Mejide o al presentador de 'Tu cara me suena', Manel Fuentes, serán Silvia Abril, Raúl Pérez, David Fernández, Mónica Pérez, Jordi Ríos, Olga Hueso, Fermí Fernández y Javier Quero, entre otros. Ellos formarán parte de este universo con sello propio que no teme parodiar incluso a las cadenas de la competencia.

«Hay varias diferencias con la anterior etapa, la parrilla televisiva actual es distinta a la que nosotros parodiábamos en aquella época. Además sumamos nuevo talento, actores que vienen a hacer grandes imitaciones, creo que algunos no son muy conocidos pero van a sorprender. En mi caso personal sigo imitando a Cayetana Guillén Cuervo, a Susanna Griso o a Terelu… Espero que se lo tomen con sentido del humor porque es signo de inteligencia», explicó ayer Silvia Abril durante la rueda de prensa de presentación del formato. Ella es la única que queda de la plantilla original de 'Homo Zapping'.

No solo de la actualidad vivirá el programa. También hará un pequeño homenaje a clásicos de 'Homo Zapping' con una sección 'vintage' en la que los espectadores podrán disfrutar de los icónicos sketches como 'El diario de Patricia', 'Antena 3 Noticias', 'Estrenos de cartelera', 'Versión Española' o 'Nosolomúsica'.

Pero antes de que Atresmedia decidiera dar el paso y recuperar el programa, probó su aceptación con un especial el pasado 30 de diciembre que también se emitió en Neox, uno de sus canales en abierto de la TDT. La acogida fue tal que superó con creces la audiencia media de la cadena (promedió un 3,5% de 'share', frente al 2,5% que obtuvo de media en diciembre). Aquella fue la antesala de su regreso definitivo.

«Me veo muy rubia»

Al otro lado, los imitados, que se han tomado con buen humor verse reflejados en 'Homo Zapping'. Gloria Serra, la presentadora de 'Equipo de Investigación', cuyo peculiar estilo de locución ha sido objetivo de muchos imitadores a lo largo de su carrera, solo ha puesto una objeción a su parodia: «Me veo muy rubia, ¿no?». Manel Fuentes, por su parte, también ha encajado bien aparecer en 'Homo Zapping'. «A mí me ha tocado que me imite el imitador oficial de José Mota y me tiene clavado, lo hace muy bien», explicó ayer a este periódico.