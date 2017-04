El lugar en el que nunca pasa nada

‘Fargo’ era una de esas películas intocables. La habían firmado en 1996 los hermanos Coen y sirvió, entre otras cosas, para confirmar el talento de Frances McDormand, que logró un Oscar gracias a su papel como jefa de policía Marge Gunderson. También sirvió de consolidación para unos directores que ya habían dirigido filmes destacables como ‘Barton Fink’ o ‘El gran salto’. Pero este les proporcionó premios de la Academia de Hollywood, de la británica y hasta una Palma de Oro. La cinta bien lo merecía. La perfecta armonía entre comedia y cine negro, los brillantes diálogos que imprimían ritmo y un sello propio a todo el metraje, y la particular estética convierten a este título en uno de los mejores de la década de los 90 y muchos (por ejemplo, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos ) se atreven incluso a elevarlo entre los imprescindibles de toda la historia del cine. Por eso cuando se anunció que se iba a hacer una serie adaptando esta producción cinéfilos, seriéfilos y todos los filos se echaron las manos a la cabeza. Era casi un sacrilegio, una profanación.

Razones para desconfiar no faltaban: no había necesidad ninguna de tocar el filme original -estaba cerrado y bien cerrado-; los Coen solo iban a vincularse en la producción ejecutiva, con lo que su peculiar estilo no se aseguraba en la dirección; y los ejemplos anteriores de películas que saltaban a la tele no habían obtenido resultados destacables (salvo honrosas excepciones). Con tantos peros, ¿quién iba a pensar que ‘Fargo’ iba a ser una buena serie? Muy pocos. Y, sin embargo, esos muy pocos acertaron.

LO QUE NO SABÍAS... Ewan McGregor. Más allá de papeles episódicos, el intérprete no había protagonizado una serie desde que en los noventa participase en ‘Lipstick on Your Collar’. En la tercera temporada de ‘Fargo’, que se estrena el 19 de abril, dará vida a dos hermanos, uno exitoso y otro al que le van peor las cosas y culpa de todas sus desgracias a su gemelo. Otro pueblo, otro caso, otro Fargo.

Uno de los mayores aciertos de su creador (Noah Hawley) y guionistas fue que no hicieron una adaptación al uso. Es decir, la serie no iba a contar la historia de un vendedor de automóviles que está desesperado por conseguir dinero ni de cómo se pondría en contacto con un exconvicto que le relacionaría con otro criminal. No, no iba de eso. Tampoco estaba previsto que apareciese la agente Gunderson para resolver ningún caso. La premisa fue no manipular los elementos originales (ni inventarse ninguna continuación), sino tomarlos como inspiración. Aquel argumento inspiró uno nuevo que recordaba mucho, pero no era igual. Así se creó el universo Fargo, un lugar indeterminado entre Minnesota y Dakota del Norte en el que nunca pasa nada. Excepto cuando pasa. Allí cada temporada se desarrollarían sucesos independientes pero con un tono y matices similares.

Deseos concedidos

En la primera tanda de capítulos el protagonista fue Lester Nygaard, un tipo anodino que se enfrenta al ninguneo de todos los que le rodean, empezando por su mujer, y continuando por un antiguo compañero de colegio que se burla de él cada vez que lo ve. Lester desearía ser una persona valiente y triunfal pero no es sencillo que por sí mismo lo consiga. Eso sí, ten cuidado con lo que deseas porque tal vez se vuelva realidad. Y eso ocurrirá cuando Lester coincide con un matón en la sala de espera de un hospital y le confiesa con rabia que desearía que Sam Hess, su excompañero de pupitre, muriese. Esa idea verbalizada va a desencadenar una ristra de acontecimientos que cambiarán por completo la vida del triste vendedor de seguros.

Noah Hawley, su creador, logró gran prestigio y acaba de estrenar otro título, 'Legión'

Martin Freeman y Billy Bob Thornton están soberbios en esta producción que funciona como miniserie de diez episodios y en la que los guiños a los Coen y a la película inspiradora son constantes. Empezando por ese maletín escondido en la nieve (los feligreses de la peli bien sabrán cuál es) y continuando con el personaje de Molly Solverson, una policía novata que no tarda en descubrir lo que está ocurriendo y que no deja de homenajear en el fondo a Frances McDormand. Varios Emmy constataron que el cerebro de la serie había acertado. Es más, Hawley, que acaba de estrenar ‘Legión’, logró un enorme prestigio.

Actores como Martin Freeman, Ted Danson y Billy Bob Thornton han participado

Sobra decir que el título fue renovado para una segunda temporada, que tuvo a Ted Danson, Patrick Wilson y Kirsten Dunst, entre otros, como protagonistas. Esta vez la trama se fechaba a finales de los 70 y el único vínculo con la anterior tanda era que aparecía el padre de la agente Solverson. Esta vez nos presentaban a un carnicero y su insensata mujer que se veían inmiscuidos en un rifirrafe con una familia de mafiosos. Era otro pueblo indeterminado, otro caso entre la nieve teñida de sangre, otros personajes, otro Fargo. Pero el mismo universo, de ahí la grandeza de esta propuesta del canal americano FX. No hay que dejarse llevar por los prejuicios.