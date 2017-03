De ser juzgada en un plató de televisión cuando estuvo en 'Operación Triunfo', a hacerlo ella misma. La cantante Chenoa (Mar del Plata, Argentina, 41 años) ahora se desempeña como jurado de la primera edición de 'Tu cara no me suena todavía' (esta noche, 22.00 horas). El 'talent' de Antena 3, protagonizado ahora por personas anónimas, arrasa cada viernes en el ránking de las audiencias (el viernes pasado promedió un 21,5% de 'share' y 2.756.000 espectadores). «Mi cantante favorita era Mónica Naranjo, y ahora estoy sentada al lado suya».

¿Se siente cómoda juzgando a estos aspirantes?

No valoro ni juzgo, yo aporto una crítica constructiva, siempre pretendo ayudar. Nunca he sido tajante con la gente que está sobre el escenario porque me merecen todo el respeto. Lo veo como un privilegio divertido y, si encima puedo aportar para que lo hagan mejor pues estupendo.

¿Siente más respeto cuando son famosos?

Más que eso es la energía que me den, es decir, si es una persona curiosa, que tiene ganas de aprender y muestra una actitud tolerante, es mucho más ameno aconsejarle que si ves a alguien cerrado. Pero esas guerras ya no son mías, son de cada uno.

¿Le gusta que le imiten?

A mí me hace gracia todo, yo creo que ya he dejado en estos últimos años esos complejos y el sentido del humor lo tengo bastante entrenado.

Está en medio de la guerra entre Mónica Naranjo y Àngel Llàcer…

¡Encima de que no tengo vacaciones estoy en medio de ellos! Por cuestión de justicia diré que Mónica grita menos que Àngel, que por una cuestión de membrana debería relajarse. Así que me toca hacer de pacificadora entre ambos.

Al menos se ha quitado la etiqueta de 'la nueva'.

Sí, menos mal, ahora esa etiqueta la tiene Miki Nadal (risas). Pero también lo tengo de compañero en 'Zapeando' (La Sexta) ¡y ahí sí soy yo la novata!

¿Qué le aporta esta época televisiva?

Este es mi año, que te voy a contar. Soy una privilegiada porque, después de quince años de carrera, sigo teniendo esa curiosidad y tengo trabajo en tele. Nunca olvidaré que yo nací en tele. Además continúo con mi gira musical.

¿Ya se ha hecho al medio?

Sigo poniéndome nerviosa porque hay cosas que no controlo y sé que hay muchas miradas puestas en mí. Eso hay que dejarlo fuera porque si haces caso de todas las personas que te juzgan al final terminas por no hacer nada.

¿Se corta a veces en sus opiniones?

Eso no lo hago nunca y además se me nota. He aprendido a modificar el lenguaje porque digo muchas palabrotas. Ahora digo menos porque tengo público infantil delante, ¡pero en mi casa me quedo a gusto!

Ahora compite en audiencia con David Bisbal, que está en Telecinco.

Ellos hacen 'La Voz Kids', pero nosotros ofrecemos una novedad, que es un formato en directo, otra cosa. Lo importante es que la terapia de la música no falte.

¿Se ve como presentadora?

¡Uh, palabras mayores! Sí que me gustaría, hay que atreverse con todo en esta vida. Fíjate, cuando salí de 'Operación Triunfo' decía que mi cantante favorita era Mónica Naranjo, y ahora estoy sentada al lado suya en este programa. Es un privilegio.

¿Se ha planteado qué no haría?

Imitar, ya estuve haciendo de Diana Ross y punto. Soy consciente de que no me sale bien y con lo perfeccionista que soy necesitaría más de una semana para meterme en el papel.