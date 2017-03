Echanove anuncia su salida forzada de 'Cuéntame'

El actor Juan Echanove ha recurrido a las redes sociales para comunicar su salida de la célebre y longeva serie de televisión 'Cuéntame' con un mensaje en el que especifica que esta no se ha producido por decisión suya.

"Último día en 'Cuéntame como pasó'", comienza el texto publicado junto a una críptica imagen de su perfil de Instagram, en la que yace sobre un roca, y que continúa así: "No me voy por decisión propia, pero me voy lleno de agradecimiento y de fuerza para seguir componiendo personajes como Miguel Alcántara o Quevedo etc...".

Echanove, que da las gracias "a todos los seguidores de la serie" y concluye su mensaje con un "la vida sigue", comenzó su participación en esta ficción de RTVE en 2005 interpretando al hermano del personaje de Imanol Arias.

«Agradecido, enamorado, sin nostalgias del ayer, el mañana por bandera, el hoy como patria, dirigido, renacido, protegido, restañado, comprensivo y alocado. Somos lo que somos. No podemos culpar al empedrado. Trabajar y trabajar hasta caer rendidos ... de amor y de deseo», escribió en su siguiente publicación.

Nacido en Madrid en 1955, el actor se dio a conocer tras participar en 1986 en la película 'Tiempo de silencio', tras la que fue contratado en la serie de televisión 'Turno de oficio', cuya audiencia llegó a superar los 20 millones. Su filmografía más destacada incluye 'Divinas palabras' (1987), por la que obtuvo el Goya al mejor actor de reparto, y 'Madregilda' (1993), por cuya interpretación de Francisco Franco recibió la Concha de Plata del Festival de Cine de San Sebastián.