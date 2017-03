Los frikis ganan terreno en televisión

Antonio recuerda un poco al Chikilicuatre, aunque le va a costar alcanzar su repercusión. De momento se ha llevado los 25.000 euros del programa 'Got Talent', que anoche emitió Telecinco. Sus bailes rayanos al contorsionismo y sus aires de Elvis castizo han coronado a este pintor de 44 años apodado 'El Tekila' como el más 'talentoso'. Una elección controvertida que correspondió al público y sobre la que pesa la sospecha de fraude. Porque la comunidad online de 'Forocoches' se ha atribuido la victoria y se ha hablado de un supuesto error informático que habría permitido a un solo espectador votar hasta 30.000 veces. Extremo negado por la cadena, que asegura que «no ha habido anomalías y solo contabiliza cinco votaciones posibles por cada IP».

No es el único que ha logrado éxito televisivo con una extravagancia. El ejemplo de libro es el del Chikilicuatre, que acabó representando a España en Eurovisión y sacó los colores a TVE; o el de John Cobra, que no llegó al festival pero casi; o el triunfo de Belén Esteban en 'Más que baile' pese a sus cuestionables dotes de bailarina... Ahora ha sido Antonio. Y habrá más. «Se está yendo a la extravagancia, no solo en la televisión, también en la política», lamenta Tacho de la Calle, veterano realizador y miembro de la Academia de la Televisión. Y cita el caso que a todos se nos ocurre, la victoria de Donald Trump en Estados Unidos.

«La gente más que votar a favor de la extravagancia vota en contra de lo establecido»

Superado el susto, los analistas políticos se pusieron a 'estudiar' y la conclusión fue la misma que podría explicar el triunfo del pintor bailarín en 'Got Talent'. «La gente más que votar a favor de la extravagancia vota en contra de lo establecido». Lo sabe Tacho porque lo sufre. Cuenta que este verano La 2 emitió un programa suyo, 'Virtuosos', en el que recorrían España buscando a los mejores músicos anónimos para formar una orquesta, 'a priori' un planteamiento no muy diferente al de 'Got Talent', que en teoría buscaba a los artistas noveles más talentosos del país. La diferencia es que el concurso de Telecinco ha amplificado su eco gracias a la victoria de 'El Tekila' y el de La 2 apenas se vio. «No tuvo repercusión. Pero si hiciera un programa de gamberradas por la calle sí tendría impacto».

No lo va a hacer y tampoco se rinde Tacho de la Calle, que ya prepara un espacio en la misma línea de músicos de orquesta que emitirá también la televisión pública próximamente. Aunque sabe de antemano que el éxito va a ser más que modesto. «La tendencia es lo extravagante, salirse del tiesto. Cuando empecé en televisión los planos que se hacían estaban absolutamente nivelados pero de repente empezó a entrar en la profesión gente sin preparación que no sabía hacer esos planos tan perfectos y movía la cámara de forma estridente. ¿Sabes lo que ocurrió? Que la publicidad hizo de ese defecto virtud y empezó a hacer cosas parecidas, y en el cine se echaron las cámaras al hombro... Eso era lo moderno y lo demás, lo establecido, pasó a ser lo carca». Pone De la Calle un ejemplo que parece exagerado pero dice que no lo es tanto: «Ahora escribes correctamente 'huevo', con h y con v, y te miran raro».

Y esta querencia por la extravagancia, alerta, se hace más evidente cuando decisiones como la del programa de Telecinco se dejan en manos del público. Algo acerca de lo que Risto Mejide ya mostró su desacuerdo: cuando vio que 'El Tekila' se había colado en la final abandonó el plató para no participar en esa «payasada». «La gente vota para fastidiar a lo establecido. Si uno sale en la tele interpretando correctamente un aria y otro sale riéndose del del aria gana el segundo. Es una forma de decir: 'con los votos hacemos lo que nos da la gana'». En connivencia con las televisiones, advierte De la Calle. «¿Por qué se ha permitido a Belén Esteban llegar donde está, por qué se la mantiene ahí? Porque da audiencia».

Y eso lo saben los directivos de la tele y los que quieren meter la cabeza en el mundillo televisivo. «Cada vez veo a más personas tratando de llamar la atención en los castings, sobre todo la gente joven. Y la mayoría de proyectos que me llegan van en esa misma línea de friquismo». Una característica que no es exclusiva de los programas de entreteniemiento, advierte el experto. «No hay más que ver un día un debate político en el que los tertulianos gritan, van a la contra, se hacen feos unos a otros... Si uno se levanta y dice: 'Me voy del plató porque no os aguanto' se garantiza que le llamen de todas las televisiones».

Así que no le sorprende que un artista como 'El Tekila' haya ganado un programa de talentos.

No me sorprende absolutamente nada. La cosa es llamar la atención, ¿y cómo se hace eso? Pues saliéndote del cauce establecido.

Algo que ha ocurrido otras veces. Estas por ejemplo:

Chikilicuatre nació de una ocurrencia en el programa de Buenafuente, que lo presentó de candidato para el festival de Eurovisión con la canción 'Baila el Chiki-chiki'. El público le eligió como representante español en el certamen de 2008, que barrió en audiencia: casi 14 millones de espectadores. El actor David Fernández dio vida al personaje, que desapareció el 5 de junio de ese mismo año del panorama televisivo.

Este valenciano se coló entre los finalistas a representar a España en el festival de Eurovisión en 2010. Tras su actuación en el programa que organizó TVE para elegir al candidato fue abucheado por el público, lo que provocó su enfado. John Cobra se dirigió entonces a los presentes agarrándose los genitales y gritando: 'Me vais a comer la...'. El elegido para ir al certamen aquel año fue Daniel Diges, al que por cierto le salió un boicoteador durante su actuación.

«No me lo creo», repetía Belén Esteban. Y alguno en casa estaba igual. La tertuliana de Telecinco se proclamó ganadora en el concurso 'Mira quien baila' en 2010, al ser votada por el 53% de los espectadores, frente al 47% que se decantaron por la extriunfita Edurne, su contrincante en la final del concurso de baile. Una victoria controvertida que demostró que la popularidad tuvo más peso que las dotes de baile.

Pero además de ellos, decenas de personajes extravagantes han vivido su ratito de fama en televisión: El Risitas, Leonardo Dantés, La Bruja Lola, el padre Apeles, Paco Porras, Tamara, 'Pozi', Yola Berrocal... Y habrá más.