¿Ganó 'El Tekila' el concurso 'Got Talent' gracias a 'Forocoches'?

La polémica por el resultado final de la segunda edición de 'Got Talent' se está extendiendo como un incendio forestal en pleno mes de agosto. Hay muchos que todavía no se creen que 'El Tekila' haya ganado el certamen musical de Telecinco, incluido el propio Risto Mejide que formaba parte del jurado junto a Edurne, Eva Hache y Jorge Javier Vázquez. De hecho, el publicista no dudó en poner los pies en polvorosa del plató cuando quedó entre los tres finalistas, ya que «se negaba a formar parte de esta payasada». La última entrega sobre tan controvertido resultado está protagonizada por 'Forocoches'. La popular comunidad online se ha atribuido la victoria final de Antonio, el pintor que despliega sobre el escenario su particular baile de San Vito a ritmo de rock, desbancando en el camino a otros concursantes más dotados artísticamente como Samuel Martí, el grupo 'Progenyx' o Kader Adjel, el argelino asentado en Bilbao.

Para probarlo, un usuario ha resumido la acción a favor del 'Tekila' llevada a cabo por miembros de la comunidad, conocidos como shurs', cuya principal misión consiste en arengar a las masas para que salgan elegidos las personas que ellos quieren. En el caso de 'Got Talent 2', su único objetivo era el de trolear a Risto Mejide que se burló del talento artístico del desconyuntado pintor. Fue entonces cuando, supuestamente, los seguidores de esta página comienzan a votar en masa a favor del candidato al que nadie habría dado por ganador antes de celebrarse el concurso.

Por si fuera poco, 'Forocoches' podría haberse beneficiado de un supuesto error informático en la herramienta online de Telecinco y que explicaría el apoyo masivo al 'Tekila'. Un fallo desmentido por la propia cadena, mientras que hay usuarios que aseguran que han podido votar hasta 30.000 veces por el bailarín.

Deseo concedido

Lo único claro es que sus seguidores celebraron a lo grande la victoria de su campeón y que la duda sobre la legalidad de la misma siempre estará ahí. En todo caso, el más feliz fue el controvertido bailarín que se hizo con los 25.000 euros del premio más un coche. Justamente, lo que Risto Mejide había pedido antes de la fase final con toda la ironía del mundo. Deseo concedido, aunque no duda en su Twitter de dar por buena la manipulación de 'Forocoches' y pedir que se impugne el resultado.

Un usuario votando más de 30.000 veces, votos masivos desde un PC... @GotTalentES, pido que se impugne el resultado:https://t.co/onCxZsPvCR — Risto Mejide (@ristomejide) 22 de marzo de 2017

No es la primera vez que la mano negra de 'Forocoches' está detrás del resultado de un concurso televisivo. A esta comunidad se le imputan la elección de John Cobra para representar a España en Eurovisión o la coronación de Curry Valenzuela como la periodista más sexy. O incluso que saliera el nombre del almirante español Blas de Lezo como el más votado para bautizar a un nuevo barco británico. Da miedo pensar lo que puede llegar a hacer esta comunidad online en unas elecciones generales.