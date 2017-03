El bilbaíno de 'Got Talent': «Comprendo las críticas de Risto, pero en una final hay que arriesgar»

Más que un objetivo era una ilusión. Kader Adjel era consciente de la enorme dificultad que entraña ganar uno de los programas de talentos con más audiencia en España, pero en su mirada se apreciaba un enorme deseo y una gran esperanza de llevarse la segunda edición de 'Got Talent'. Al final, no pudo ser y se tuvo que conformar con el octavo puesto. Quizá, como se está especulando, ‘Forocoches’ tuvo algo que ver en la victoria de 'El Tekila'. O, quizá, el joven bilbaíno arriesgó demasiado. ‘Valery’, de Amy Winehouse, fue el tema elegido. Nunca antes había versionado una canción entera de la malograda cantante británica, pero Kader prefirió aventurarse. Preparó la melodía en cuatro días y sin su inseparable guitarra subió al escenario.

¿Por qué Amy Winehouse?

La canción 'Valerie' fue interpretada en un tributo a Amy por Bruno Mars, una de mis mayores influencias artísticas. Posee una increíble versatilidad, un don que algún día me gustaría llegar a tener. Sabía que para la final iba a cantar cualquier cosa que tuviera que ver con él.

¿Te arrepientes de haber actuado sin guitarra?

No. Cuando decidí la canción supe que la guitarra iba a descansar en su caja. A pesar de ser un gran apoyo para mí, quería atreverme con algo diferente. Algo que no había hecho nunca. Tenía que salir sin ella y agarrar el micro con la mano. Era una mesa de póker. Todo o nada. No tenía miedo de que saliese mal. Estoy contento con el resultado.

El veredicto de Risto fue demoledor: «Me da muchísima rabia, pero Kader me has fallado»

Comprendo sus críticas. Él esperaba mucho más de mí. Es consciente de que tengo talento y le hubiese gustado verme brillar más de lo que lo hice. Quizá, para su gusto no acerté con la canción. Pero era la final y tenía que arriesgar. Me ha hecho comentarios como «me gustaría escuchar un disco tuyo», «eres un tipo muy grande», «gracias a tí estoy en 'Got Talent'»... elogios que en la calle se remarcan muchísimo y gracias a ellos me pueden echar pequeños cables.

¿Consideras que el resto de los concursantes también buscaron la sorpresa?

Creo que todos los finalistas deberían haber arriesgado mucho más y salir de su zona de confort. En un programa de entretenimiento nacional hay que darlo todo y sacar cosas novedosas. Yo lo tenía claro, quería hacer algo que no había hecho nunca.

Magos, grupos de baile, cantantes, músicos… La final de la segunda edición de 'Got Talent' tenía disciplinas para todos los públicos. Catorce artistas se jugaban en riguroso directo el premio de 25.000 euros y un coche, además del privilegio de ser el abanderado de esta edición. Quienes lo tuvieron más fácil que de costumbre fueron Jorge Javier Vázquez, Eva Hache, Edurne y Risto, los miembros del jurado, que por un día no tuvieron que tomar decisiones comprometidas: la elección del campeón correspondió a la audiencia, que votó por su favorito a través de dispositivos electrónicos.

Y es aquí donde se desata la polémica. La victoria de ‘El Tekila’, el hombre que baila 'rock & roll' cual anguila descoyuntada no solo provocó la estampida de Risto Mejide, que calificó la presencia del bailarín de «payasada», sino también las dudas sobre la legalidad de la victoria. Según Telecinco, no ha habido votaciones masivas ni se han registrado anomalías. Según Forocoches, 'El Tekila' ganó gracias a ellos.

¿Crees que 'El Tekila' se mereció la victoria?

Cualquiera de los 14 finalistas nos merecíamos ganar. El arte es arte y todos los que estábamos el martes sobre el escenario somos artistas. Como todo el mundo comenta, ‘El Tekila’ era consciente de que pasó a la final y ganó gracias a ‘Forocoches’. He hablado con él y opina que no merecería ganar a través de esa ‘ayuda’.

¿Cómo es 'El Tekila' en las distancias cortas?

Antonio siempre ha sido uno más. Es una persona humilde, sin ninguna maldad ni en la mente ni en el corazón. El día de la final estuve toda la mañana con él y con su hermano por Móstoles. Le pregunté a ver qué iba a hacer una vez acabado el programa y me dijo que iba a seguir trabajando de pintor de brocha gorda como hasta ahora y que seguiría bailando en sus ratos libres porque le apasiona. Es un hombre que disfruta del baile que hace y es una lástima que ahora la gente se centre en la polémica y no valore el artista que es 'El Tekila'.

¿Cambiarías el sistema de votación?

Cuando nos enteramos de que a través de ‘Forocoches’ estaban pasando estas cosas, todos pensamos que tiene que haber ciertos filtros a la hora de votar. Yo creo que la forma más justa sería que la votación del jurado valiese el 50% y la del público otro 50%. Al final, cuando gustas a la gente las dos partes van a coincidir.

¿Qué es lo mejor que te llevas de esta experiencia?

A los participantes y todo el equipo de Got Talent. No tengo palabras para describir todo lo que me han dado... la verdad que son todos maravillosos. Me llevo el teléfono de muchísimos para hacer muchas cosas en conjunto. Por ejemplo, Acheron Delacroix está preparando un evento benéfico y me ha invitado para participar con él en Barcelona.

Has recibido muchos elogios…

Los cuatro miembros del jurado me han dicho cosas muy positivas. Jorge Javier me ha dicho que algún día ganaré Grammys, que llenaré estadios... y yo solo espero que sus predicciones se conviertan en realidad.

¿Cómo te planteas el futuro a corto plazo?

Primero me voy a tomar un par de días de descanso porque han sido unas semanas de muchos nervios y de mucha presión: ensayos, viajes, hotel... Quiero estar relajado con mis padres, mis tres hermanos pequeños y mis amigos en Bilbao. Y después segiré tocando en la calle con mi grupo, The Black Route, grabando canciones y videoclips como hasta ahora.

Entonces, ¿ya tienes un disco grabado?

Sí. En mi camino he tenido la fortuna de encontrarme con un pequeño grupo de personas que me aprecia como artista y ha confiado en mí ciegamente. Martín Guevara, líder de la banda Cápsula, nos ha grabado un LP. Los fotógrafos Pablo Alonso y Miguel Andrade nos han hecho varias sesiones fotográficas y un videoclip. Sin ellos no habría llegado a donde estoy ahora.