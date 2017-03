«Los equívocos son más brutos en el norte»

María León (Sevilla, 32 años) y Jon Plazaola (Urrechu, Gipuzkoa, 34 años) esperan con los dedos cruzados el estreno de la tercera temporada de la exitosa serie ‘Allí abajo’. Esta noche (22.30 horas, en Antena 3), sus personajes, Carmen e Iñaki, se asoman de nuevo a la pantalla para demostrar que la vida en pareja no es tan sencilla como parece, y más si en medio pulula una cuadrilla y una larga lista de personajes dispuestos a no dejar tranquilos a los recién casados. ‘Allí abajo’ se ha venido esta temporada a San Sebastián, donde Carmen descubrirá si el norte es tan duro como lo pintan.

- ¿María, me puede decir alguna frase en euskera?

- Soy capaz de escucharla pero incapaz de decir una. Es que el euskera es muy difícil. Yo todavía me lo tengo que pensar para saber si es euskera o alemán. Es una lengua muy rica, ¿eh?, pero dificilísima.

- ¿Cómo le trata el norte?

- Maravillosamente. Me encanta.

- ¿Y a su personaje Carmen?

- La tienen un poquito mareada. Le están pasando muchas cosas, tiene que buscar trabajo, amigos, hacerse con la temperatura de aquí. Poco a poco lo va consiguiendo todo, pero antes le pasan un par de equívocos importantes y en el norte los equívocos son más brutos que en el otro lado.

- ¿Se está entreteniendo con el silencio del norte, como dice Carmen en la serie?

- Ella se aburre un poquito pero solo al principio, luego ya encuentra el sonido. Aquí hay mucho sonido, la cuestión es captarlo.

- ¿Después de la boda, Carmen e Iñaki comerán perdices o descubrirán la realidad de la pareja?

- Jon Plazaola: Va más por lo segundo. Lo que está claro es que nosotros necesitamos conflicto para estar vivos y una vez que Iñaki ha conseguido casarse con la chica de sus sueños, lo que nos queda es meter cizaña, bombardearlos, que haya muchos factores que desestabilicen ese mundo tan feliz que se pintaba al final de la segunda temporada.

- ¿Qué pasara?

- J. P. Vamos a andar que no sabremos ni por dónde tirar, con problemas de pareja cotidianos, con un Iñaki muy metido en su trabajo en Arzak, una Carmen sola al principio intentando adaptarse a su nueva vida, con la cuadrilla, que también hay que atenderla, y factores externos como Gotzone (Nerea Garmendia) y Horacio (Gorka Otxoa) que vienen a desestabilizar esa pareja.

- ¿Se ha convertido usted en el vasco que todo el mundo quiere llevarse a casa?

- J. P. No lo sé. Más que yo, ese es Iñaki, el yerno perfecto tan noble, tan inocente, tan risueño. No digo que yo no sea noble ni risueño, pero quiero pensar que soy menos inocente que Iñaki.

- ¿Va a evolucionar el personaje?

- J. P. Esta temporada vamos a ver a un Iñaki más presionado que va a reaccionar de maneras que no nos esperamos. Es un Iñaki más adulto, vamos a ver aspectos de él que no hemos visto hasta ahora.

- ¿Si juntamos los genes de una andaluza y un vasco sale alguien perfecto o un desastre?

- María León: Pues no lo sé. Si esperamos al final de la temporada...

- ¿Va a haber hijo?

- M. L. Ahhh...

- Esta noche van a competir con la serie ‘Sé quién eres’...

- M. L. Yo quiero que podamos convivir. Todos tenemos que hacerlo, cada uno con sus gustos y donde quiera pero que haya sitio para todos. El que se quiera reír estará con nosotros y el que no, tiene derecho a estar donde quiera.

- ¿Qué veremos esta temporada

- M. L. Yo la resumo así. Nos subimos al norte todos juntos pero no revueltos y terminamos la temporada un poquito revueltos y no tan juntos. Ahí lo dejo todo.