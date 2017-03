María Teresa Campos: ¿el fin de una era?

«Estoy en la casa cobrando y sin hacer nada». Si no fueron exactamente estas palabras serían parecidas. Las que le dijo María Teresa Campos (Tetuán, 1941) a Jesús Hermida un día de 1989. A la mañana siguiente, empezó a trabajar con él, haciendo la versión televisiva del 'Apueste por una', un programa radiofónico que presentaba desde hacía varios años. Ella y Patricia Ballestero debatían acaloradamente sobre temas trascendentes y otros que no lo eran tanto: ¿el vino con o sin gaseosa? 'Sin', defendía María Teresa.

La mañana que se inventó Hermida la reinventó luego ella. Y la tarde. La noche, porque no habrá querido. Por eso han saltado todas las alarmas. ¿Se ha acabado una era? Telecinco encuentra cada vez menos hueco a la que fue durante años su musa. Desde 2009 había hecho suyo el fin de semana con '¡Qué tiempo tan feliz!', pero hace un mes le retiraron la emisión de los domingos y hoy se ha sabido que no se emitirá tampoco los sábados. Cancelado tras ocho años en antena.

Dicen que el cabreo de la afectada es monumental, pero la cuestión va más allá y pasa por saber cuál va a ser su futuro televisivo, que queda así en el aire hasta que ella o la cadena digan lo contrario. Rosa Belmonte, crítica televisiva, cree que detrás de la retirada del programa no hay más que una «decisión empresarial». Números, vaya. Y los de '¡Qué tiempo tan feliz!' eran decrecientes y estaban ahora en torno al 10% de 'share' (la media de la cadena fue un 13,5% en febrero).

«El programa quizá esté agotado, pero ella no», asegura la crítica televisiva Rosa Belmonte

Un desgaste de audiencia que Belmonte cree que solo afecta al programa, no a la presentadora. «Desde que la vimos con Hermida, María Teresa Campos ha sido una figura muy importante en televisión, no hay razón para que no siga siéndolo. Tiene cabida y puede hacer muchas cosas, otra cosa es la voluntad de Telecinco. El programa quizá esté agotado, pero ella no».

La experta televisiva recuerda que María Teresa Campos no solo fue la primera reina de las mañanas, sino que inventó un subgénero en los programas matinales, en los que por cierto libró una incesante batalla contra el concepto despectivo de 'maruja'. «Lo de hacer una tertulia política por la mañana se le ocurrió a ella. Ahora lo han incorporado todos los programas, pero el invento fue suyo».

Un terreno en el que se sentía a gusto, se siente todavía. «En las últimas elecciones entrevistó a todos los políticos. Fue una especie de reivindicación, como si estuviera diciendo: 'Oye, que yo sé hacer esto'». Eso y casi cualquier cosa. Porque en los últimos meses ha compatibilizado '¡Qué tiempo tan feliz!' con las colaboraciones en 'Sálvame' y el 'reality' 'Las Campos', junto a sus hijas. Un espacio que, por cierto, no está dando malos réditos a Telecinco, que va a programar dos entregas estos próximos sábados, precisamente en el mismo horario que hasta ahora ocupaba '¡Qué tiempo tan feliz!'. «La verdad es que las escenas de las hijas son más divertidas, pero María Teresa se ha enfrentado al 'reality' de manera muy profesional», valora Belmonte.

El 'reality' siempre es un género delicado. ¿Le puede pasar factura?

No creo que haya perdido nada haciéndolo, ni que le vaya a pasar factura. Tampoco creo que haya aceptado por su hija, sino porque le apetecía.

Sobre el futuro de la malagueña (nació en Tetuán pero se mudó siendo un bebé a Málaga), Rosa Belmonte no se atreve a hacer un vaticinio. «Por la mañana está Ana Rosa Quintana, por la tarde 'Sálvame'... Pero tampoco la veo de tertuliana en el 'Deluxe', por ejemplo. Una cosa es que vaya invitada un día, pero de tertuliana alguien que ha hecho tantos programas en la tele...».

Por el momento Mediaset no ha aclarado el futuro de la Campos, que está previsto se despida de la audiencia de '¡Qué tiempo tan feliz!' el próximo 1 de abril. Aunque no esté precisamente ahora la anfitriona para muchas celebraciones.