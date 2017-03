La escena de 'Juego de Tronos' que avergüenza a sus creadores

Hay una escena que nunca se verá en 'Juego de Tronos' pese a que ya está grabada. No es un desastre de efectos especiales ni un problema de iluminación. Tampoco se trata de una mala actuación de uno de los actores o un giro argumental que haya sido desechado por los guionistas. Simplemente es el toque de película adolescente que los dos creadores, Dan Weiss y David Benioff quisieron evitar en su día para el capítulo piloto de la saga. Este episodio, rodado en 2009 pero no difundido por la HBO, fue una suma de desastres y los dos guionistas se dieron cuenta de que habían cometido errores de casting y de rodaje tan brutales que algunos espectadores no llegaron a entender algunos de los puntos claves de la narración. Además, las elecciones de actores eran lo suficientemente erróneas como para que se perdiese la credibilidad de gran parte del argumento. Pero Weiss y Benioff, por encima de todos esos problemas -que luego consiguieron resolver para que la HBO aceptase emitir la saga que les abrió las puertas a la historia de la televisión- se arrepienten de una de las escenas.

En ella, los hermanos Stark, acompañados de Theon Greyjoy y Jon Nieve, se afeitan unos a otros con el torso desnudo. Es una imagen de testosterona pura en la que los actores se pasaron toda la filmación marcando abdominales. «Estuvieron haciendo flexiones entre tomas y Alfie Allen -el actor que interpreta a Theon Greyjoy- dejó de beber agua el día anterior para definir aún más sus músculos. Es la peor escena que jamás hemos rodado y su único sentido era justificar los distintos tipo de barba que los actores tenían en el episodio piloto y con la que aparecían en el primer capítulo», explicó este fin de semana un avergonzado Dan Weiss. Este es el vídeo del rodaje:

Esta autocrítica fue realizada por los dos guionistas en el festival de cine de Austin. Ambos, acompañados de las actrices Sophie Turner y Maisie Williams, Sansa y Arya Stark, respectivamente, comparecieron ante los fans para comenzar a explicar el desarrollo de la séptima temporada, cuyo estreno está previsto para el próximo 16 de julio.