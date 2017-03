¿Quién es realmente Juan Elías?

Resultaría más inspirador que se le hubiera ocurrido contemplando un atardecer o escuchando el mar... pero no. La idea le vino, como un latigazo, mientras desayunaba en casa. «Me acordé de que hacía tiempo un chico me contó que tras un accidente perdió la memoria y los recuerdos de un año entero. Y se lo comenté a Eva». Eva es Eva Santolaria, la actriz que interpreta a la fiscal de 'Sé quién eres', la novedosa serie de misterio que Telecinco emite los lunes en 'prime time'. Él es Pau Freixas, su pareja, y el ideólogo y director de la serie. También es el 'padre' de Juan Elías, uno de los mejores personajes de la ficción española. Que no lo tome como ofensa, pero casi parece un personaje de serie americana.

No se ofende Freixas, que reconoce en el enigmático Juan Elías un deje de «clásico cine americano, porque es un hombre distante, sofisticado, arrogante, inteligente...». Pero, ¿está amnésico o no lo está? No lo supo el propio actor hasta el final de la serie y Freixas dice que no va a hacerle a nadie «la putada de desvelarlo».

No tiene inconveniente en desvelar, sin embargo, que Juan Elías tuvo inicialmente otro rostro, otra voz, otro porte. «Iba a interpretarlo Lluis Homar, pero no pudo ser y en el casting apareció Francesc Garrido. Le ví ese halo de misterio, tiene una mirada muy dual, ambigua», como el personaje. «El reto de Francesc era ser capaz de aguantar esa dudalidad de si miente o no, mantenerse en ese filo, que es una línea muy fina». Y se mantuvo porque nunca supo si realmente había perdido la memoria o no. «Francesc fue muy generoso y aceptó no conocer la verdad hasta el final. Entró en el juego de este personaje tan críptico, con tantas aristas, un personaje que haciendo poco tiene que decir mucho. Y su evolución ha sido un viajazo».

Además de un hombre intrigante, Juan Elías estaba dibujado como un profesor de Universidad atractivo, aunque eso a Freixas no le quitaba el sueño. Asegura que el físico del actor, aunque tenga un peso importante como aquí, es secundario. O lo fue esta vez. «Es verdad que a Francesc le pones un traje y sabe llevarlo porque le da esa categoría clásica, tiene planta. Y le dejas crecer la barbita y está super atractivo, pero aunque hubiésemos elegido a un actor bajito, por ejemplo, el público acabaría pensando: '¡Qué acierto haber escogido a un actor bajito!».

Lo que tampoco eligió Freixas fue un inspector de policía rapado al cero, como el que interpreta Pepón Nieto. «Fue él quien me propuso afeitarse la cabeza, le apetecía ese 'look' y se lo 'compré'. Y Aída Folch (Eva Durán, la abogada que ejerce la acusación particular) me sugirió llevar el pelo corto y también acepté».

Y Francesc Garrido, ¿qué le añadió al personaje?

A nivel de guion no me gusta que me toquen nada porque lo he trabajado hasta la coma, me lo sé de memoria, y cada frase es fundamental. Pero cada actor dota al personaje de tics. Nosotros, cuando en el rodaje imitamos de broma a Juan Elías nos ponemos muy rectos, en esa postura casi marcial que ha construido Francesc, giramos un poco la cabeza y la bajamos.

Una escena en la que le vea soberbio.

A mí me encanta esa en la que se le ve dando una clase en la Universidad con los alumnos. Su rol es el de la gestión del poder y está apoteósico.

'Sé quién eres' la ideó Pau Freixas como una serie de una sola temporada. Dieciséis capítulos que Telecinco emitirá seguidos. La serie, que ya se ha terminado de grabar, está en el ecuador de su emisión y pese a que los datos no son extraordinarios -la emisión del lunes pasado no llegó a los 2,5 millones- sí está logrando un eco importante -y, lo que es mejor, un eco positivo- por el boca a boca. Cuenta Freixas que tuvo un año entero para desarrollarla y que no le costó venderla a la cadena. «Yo veía de hacer 'Pulseras Rojas' y estaba saturado de emocionalidad. Me apetecía hacer algo más en este estilo del juego del lobo».

Seguimos sin saber si Juan Elías es el lobo, o la oveja. «¿Víctima o verdugo?», plantea Pau Freixas, y se guarda la respuesta. «Soy un maniático del control, no me cuesta nada guardar un secreto». El de Juan Elías lo tiene bajo siete llaves.