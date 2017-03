El 'First Dates' polaco no permitirá la participación de parejas homosexuales

El programa más famoso de citas, 'First Dates' está traspasando fronteras y pronto llegará a Polonia. Sin embargo en este país habrá una gran diferencia con respecto al formato español y es que las parejas homosexuales no tendrán cabida en el programa.

Polonia es uno de los países más conservadores del continente europeo y en su Constitución no se contempla a las parejas homosexuales. 'First Dates' se emitirá en la televisión pública, por ello no se podrán emitir relaciones sentimentales entre personas del mismo sexo. La noticia ha creado gran polémica en otros países como el nuestro, donde el formato admite todo tipo de rol sexual.

En Polonia sólo se emitirán citas de parejas heterosexuales y no se podrá ver otro tipo de relación sentimental. El director de la televisión pública de Polonia, Jacek Kursk, se ha justificado diciendo que «somos un organismo financiado con dinero público y tenemos que seguir ciertas reglas firmemente expresadas tanto en nuestra Constitución como en la ley».