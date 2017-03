Willy Toledo defiende a Miren Gaztañaga y llama «rastrera» a Marta Etura

Desde que la actriz Miren Gaztañaga asegurara que los españoles eran unos «catetos» y unos «paletos» en el programa de ETB 1, la polémica no ha dejado de perseguir a su película 'El guardián invisible'.

Calificada por muchos como la versión navarra de 'El silencio de los corderos', la cinta de Fernando González Molina continúa envuelta en la controversia. Unos dicen que ha sido un intento de boicot de cara a su estreno; otros, como el director o la protagonista de 'El guardián invisible', Marta Etura, se desvinculan de las palabras de Gaztañaga. Sea como fuere, sigue trayendo cola.

Willy Toledo ha querido posicionarse al respecto. El polémico actor ha defendido públicamente a Miren Gaztañaga a través de Facebook: «Sin ningún tipo de duda, las reacciones de la prensa y de cientos de miles de españoles y mucho españoles confirman, y de qué manera, que las palabras de Gaztañaga han sido más que ciertas y certeras», escribe en su muro.

«La furia española desatada por tantos constituye un impagable documento sociológico para utilizar como herramienta a la hora de analizar mi país, y he de darle las gracias a mi colega por ello, pero no dejan de ser apuntes sobre la conclusión final, para la que ayuda infinitamente más el comunicado que han sacado algunas de las personas involucradas en la película en la que trabaja Gaztañaga, 'El Guardián Invisible' que la reacción llama ahora a boicotear. Es ese comunicado el que, en mi opinión, refleja nítidamente lo que es España y como son (mayoritariamente) quienes la habitan: insolidaria, egoísta, lameculos, miserable, rastrera y cobarde. De entre las abajo firmantes, sólo conozco a una, la actriz Marta Etura, protagonista de la película de marras, y presunta colega y compañera de Gaztañaga, desde luego, la más insolidaria, egoísta, lameculos, miserable, rastrera y cobarde de quienes ahí aparecen», continúa en Facebook Toledo.

Las palabras de Willy Toledo llegan justo después de que el ministro Íñigo Méndez de Vigo opinase sobre la polémica de «El guardián invisible», cuando dejó claro que a él no le gustan los boicots «de ningún tipo» y subrayó que «esta actriz (Gaztañaga) ha reconocido que no estuvo acertada»: «Pues ya está. En la vida hay que aceptar las disculpas, todos nos equivocamos, no somos maquinas. Detrás de una película hay mucho talento. Tengo muchas ganas de que la gente disfrute con ellas y yo creo que eso es lo que importa», ha opinado el ministro en una entrevista en la Emisora Escuela M21, del Ayuntamiento de Madrid.