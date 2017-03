Olga, la recompensa al esfuerzo

Qué lejos resulta ya el primer episodio del 'El Conquistador del Caribe' (en realidad fue el segundo porque el primero fue una presentación), cuando el sufrido equipo azul (entonces no sabíamos todavía que iba a ser tan sufridor) estrenó el infierno del campamento muy pobre y los bichos casi se los comen. ¿Es una sensación o ahora ya no se queja nadie?

En aquel episodio inicial Olga, la rusa afincada en Euskadi, copó minutos con sus quejas porque las hormigas, que deben ser como gatos de grandes, se le metían por el chubasquero. Pasaron una noche para olvidar, pero la pasaron todos, no solo Olga, y por eso no entendimos mucho que ella se quejara más que los demás. Es más, creímos que no iba a aguantar una segunda noche así y que quizá fuera lo mejor para el equipo porque se destapó como la nota discordante del equipo, o eso pareció. Pero no, las notas discordantes resultaron ser Marcelo, que abandonó voluntariamente antes de que le expulsaran tras empujar a Idoia, y la propia Idoia, que estará arrepentida de haberse presentado al concurso.

Es cierto que en estos seis o siete capítulos a Olga se le ha oído más que a otras personas, especialmente ayer. Resultaba cómico escucharla animar a los suyos en la prueba de inmunidad. Y no era cómico porque pronunciara mal, sino por los gritos, por el incansable aliento, casi teníamos ganas de que acabaran la prueba para que dejara de chillar.

No sabemos qué síntoma de debilidad vio en Olga el equipo rojo pero la eligieron para el duelo. Y perdieron. Se enfrentó con Enara, que dijo que lo iba a «dar todo», que es lo que dicen todos aunque luego den menos (no fue el caso de Enara, que no cedió un milímetro). También lo dijo Olga, y no sé por qué, pero no sonaba a frase hecha… Sonó a advertencia para la contrincante. ‘La’ porque en este programa se sigue con la costumbre de echar a las chicas primero, como si el género fuera una cuestión definitoria a la hora de hacer las pruebas y las colocara a ellas necesariamente en desventaja.

La prueba de ayer parecía relativamente asequible (también lo parecía la de las lianas que ganó Ipar). No había que hacer el pino puente ni nadar dos millas ni comerse veinte gusanos, ‘solo’ derribar con un palo unas maderas colocadas en una plataforma. Primero les mandaron hacerlo con los ojos cerrados y después dejaron que los abrieran. Visto está que no les tenían que haber vendado. Lo bonito de los duelos es que realmente midan el esfuerzo y las habilidades de cada uno. Cuando interviene el azar la competición pierde un poco la gracia y, muchas veces, encima el resultado no acaba siendo justo. Con los ojos vendados no es que hubiera azar pero no se podía medir tan bien la capacidad de cada una de las contrincantes, que quedaban a expensas de las indicaciones de sus compañeros.

Sufrieron Olga y Enara, muy igualadas en capacidad para esa prueba, y ganó por poco la rusa. Exceptuando la hinchada de Enara, a muchos de los de casa que no íbamos con una ni con la otra, que no teníamos especiales preferencias, nos alegró que ganara Olga. No es que se lo merezca más que Enara, pero el equipo azul, en desventaja desde el principio, se ha ganado nuestras simpatías por la actitud, por lo mucho que aguantan, lo poco que se quejan y lo bien avenidos que están teniendo caracteres tan dispares.

Además, que se marche un integrante de los rojos equilibra un poco la competición y facilita a los responsables del programa la marcha del concurso. No habríamos dado un duro porque a estas alturas los azules siguieran con opciones. Siguen, cada vez con más opciones. Los contrincantes ya les están tomando en serio. Como a Olga.