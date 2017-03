«Esta exigencia no la he tenido nunca»

Mientras el público se sigue preguntando quién miente y quién dice la verdad en ‘Sé quién eres’ (Telecinco, esta noche, a partir de las 22.30 horas), los actores de la serie sienten que ellos pasaron por lo mismo. Aida Folch (Reus, Tarragona, 1986) no conoció el final de la trama ni de Eva Durán, su personaje, hasta el día que rodaron el último capítulo. Todo porque Pau Freixas, el director, quiso llevarlos al límite durante la grabación.

- Cuando le dieron el papel dijo «¡por fin hago de chica inteligente!».

- Siempre se ha hablado de que las mujeres en general hacemos de la chica guapa, de la amante, de la amiga… En este caso no tengo nada que ver, es cierto que tengo un pasado con Elías, pero porque todos tenemos un pasado. Mi personaje seguramente estaría escrito para que lo interpretara un hombre y me hace muy feliz hacer el típico personaje que es el más listo, que todo lo descubre y es el más inteligente.

- ¿El pelo corto tiene algo que ver?

- Yo luchaba mucho porque no estuviera sexualizada. Hoy en día por mucho que queramos ir de feministas todo está pensado para vender, pero el atractivo de este personaje no es ese, sino su carisma. Antes de empezar a rodar yo vi un documental sobre la vida de la actriz francesa Jean Seberg. Era una tía muy moderna para la época, defendía a los negros, iba en contra del racismo, el FBI la perseguía… Era una mujer que creía en la justicia y la libertad.

- Como su personaje.

- Exacto, cuando leí por primera vez los guiones me acordé de ella. Seguramente Eva Durán sería como Jane Seberg, alguien que realmente cree en la justicia. Lo del pelo corto se lo propuse a Pau (Freixas) y pensaba que me iba a tomar por loca, pero no fue así. Nos costó más que Telecinco aceptara y creo que ha sido un acierto porque le ha dado más personalidad, más potencia.

- No es lo habitual en las series de abogados.

- Claro, pero las chicas abogadas nunca van a los juicios con tacones y traje. ¿Por qué siempre vemos en todas las series a las chicas con el pelo bien puesto? Si es una persona que trabaja de un lado para otro deberá llevar un zapato plano y hasta el pitillo en la boca.

- En ‘Cuéntame…’ también tenía un personaje de estética similar.

- Ha sido una casualidad, me gusta mucho el rollo francés, hablo francés y me gusta esa estética de ‘nouvelle vague’.

- ¿Qué le aportó no conocer el guion hasta el final?

- Lo más importante para interpretar a un personaje es saber quién eres. En este caso sabía qué valores sobre el bien y el mal tenía Eva Durán, que era una idealista y no un tiburón como el resto de sus compañeros. A nivel de trama íbamos rodando conforme llegaban los guiones ¡No nos contaban nada Y a mí menos que a nadie!

«Todo está oculto en las sutilezas y los matices de cada personaje»

- Les daba juego.

- Claro, nos involucró más en el proyecto y así no nos influyó. Si uno sabe que es culpable al final actúa como tal.

- ¿Y si Eva Durán no es tan buena?

- Ella tiene sus mecanismos de manipulación para enterarse de las cosas, por supuesto. Un actor siempre quiere hacer miles de colores para aprovechar al máximo, pero una vez Pau me dijo ‘tú siempre has hecho cine y ahí no hay sorpresas, aquí las va a haber’. La trama dura doce días y no podemos hacer cosas ilógicas. Al final todo estaba oculto en las sutilezas y los matices de cada personaje.

- Sus compañeros hablan de la dificultad del rodaje...

- Nunca había vivido tanta complicación a la hora de rodar escenas. No he tenido una exigencia así en mi vida.