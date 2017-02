Saio recibe dos inesperados regalos

Había advertido Julian Iantzi que iban a ser implacables con las trampas. Pero no contaban con que iban a hacérselas al tercer día. Teniendo en cuenta que el equipo azul estuvo casi una semana sin probar bocado, tres días parecen pocos. Pero prueben a estar uno solo sin llevarse nada a la boca y ya verán qué largo se les hace. Saio, integrante del equipo verde, acabó confesando a regañadientes. Más bien porque no le quedó otra. Reconoció que había aceptado comida de unos pescadores, aunque luego no se la comieron. Jugársela para nada, vaya.

Le pillaron ayer y castigaron a todo el equipo mandándoles al campamento muy pobre y privándoles de hacer la prueba. Parece tibia la sanción sabiendo cómo se las gastan en el programa y teniendo aún tan fresco lo del año pasado, que no les tembló la mano cuando en la recta final se les marchó la mitad de la tropa y les chafó el concurso. Que de treinta abandonen cinco porque no pueden más es un riesgo que está asumido, pero que se te vayan cinco tras un motín es un inconveniente mayúsculo, más cuando queda poca gente, como ocurrió en la edición anterior.

Gorrotxa se había ganado el cariño no solo de su equipo, también de los de casa

Ayer podían haber expulsado a Saio sin contemplaciones y el juego no se habría resentido porque estamos todavía en la fase inicial y uno más o menos no se nota. Pero la organización optó por la solución intermedia y castigó a todo el equipo. Desde casa parece suficiente castigo teniendo en cuenta que al final no comieron los peces, pero nos extrañó que no fueran más severos. Claro que si la echaban con ella ya serían tres eliminados sin hacer duelo en solo dos semanas: Marcelo, que se fue antes de que le expulsaran tras el empujón que le propinó a Idoia; y la propia Idoia, que nadie sabe muy bien a qué ha ido al programa.

En la asamblea estuvo bien que eligieran a Saio para enfrentarse en el duelo, porque había sido la responsable del castigo del pescado. Y allí recibió el segundo regalito de la jornada, la renuncia de Gorrotxa, que se hizo un lío desenredando las cuerdas. El integrante del equipo azul no solo se había ganado el cariño de su equipo, también nos había ganado a los de casa, con esas formas suyas tan particulares de darse ánimos. Ya se ve que le iban a freir a nominaciones, una semana tras otra, y cuando se tienen tantas papeletas es más fácil que toque.

Cuando no hay manera de terminar el duelo lo más justo es dar como ganador al que mejor lo ha hecho, pero esa decisión la debe tomar el programa, no el concursante con su renuncia

Probablemente ayer Gorrotxa no habría acabado la prueba. Claro que tampoco la iba a acabar Saio, que se equivocó de poste y gastó todas las fuerzas escalando por el palo equivocado. En las condiciones tan escasas en las que están los concursantes ha quedado demostrado que los duelos se ganan a la primera o acaban por suspenderse.

Y cuando eso sucede pueden ocurrir muchas cosas. Que le den como ganador al que lo haya hecho mejor, que les dejen más tiempo, que rebajen el nivel de exigencia, que pongan a competir a los capitanes... Ya estaba Julian pensando en el plan B cuando Gorrotxa dijo que se rendía. Vale que no iba a ganar, pero tenía que haber forzado ese plan B, quien sabe...

A simple vista parece que lo justo es que gane el que mejor lo ha hecho y que Saio lo hizo mejor que Gorrotxa. Pero esa es una decisión que debe tomar el programa y no los concursantes. Gorrotxa nos caía muy bien y daba algunos momentazos al programa.

Claro que para momentazo el de Saio. Si sigue su racha de suerte en el programa va a llegar lejos. Pero para llegar muy muy lejos tendrá que demostrar que no solo es cuestión de suerte.