Ipar, justo ganador

Fue un error de cálculo. En realidad, dos errores. El primero, subestimar a Ipar; el segundo, sobreestimar a Erku. Aunque se sobreestimó ella misma. Cuando vio el duelo de las lianas dijo que esa era una prueba para ella, que le venía bien y que le gustaría hacerla, que menuda rabia que tuviera que quedarse a mirar. Pues eso que dicen de que no desees algo porque se puede cumplir... pasó. Y Erku tuvo que reconocer que aquellas lianas no eran para ella. Ni para ninguno.

Ocurrió en la prueba de anoche lo que sucede a veces en 'El Conquistador', que los duelos son demasiado exigentes y ninguno de los contendientes logra terminarlos. Aunque 'a priori' no parecía el caso.

El equipo de los verdes había elegido por unanimidad a Ipar porque era un rival «asequible», dijeron. Y viendo cómo hizo la prueba, pensamos que cualquiera de sus compañeros, incluso los mejor posicionados, habrían sido probablemente más «asequibles» que él.

Pero Rebeca quiso elegir a Ipar porque es más corpulento (a la vista está que juzgar por el aspecto físico no es un criterio fiable) y a los demás les pareció bien. Cuando llegaron al río y vieron las lianas Rebeca seguía convencida de su buena elección. Le duró el convencimiento así como un minuto, lo que tardó el participante del equipo rojo en bailar por las cuerdas con una agilidad que nos dejó a todos boquiabiertos. Rebeca se dio cuenta entonces de su error de cálculo y se limitó a esperar un milagro sentada en una madera sobre el río. Y ocurrió el milagro, para fortuna de Rebeca. Ipar se cayó cuando rozaba ya el banderín. Vuelta a empezar, imposible llegar de nuevo. Pocas veces lo sentimos tanto por un concursante.

Entonces el programa puso en marcha en plan B, que era una cosa muy vistosa pero nada más, porque no parece muy justo que los concursantes se vayan o se queden por méritos o deméritos ajenos. Si los acompañantes de ambos contendientes no hubieran estado parejos de fuerzas probablemente no habrían ideado esa solución, pero enfrentar a los dos capitanes, ciertamente equilibrados, era un caramelo. Y Rebeca e Ipar aceptaron. Ella, porque se le abría una posibilidad de quedarse; y él porque estaba ya roto y no iba a poder hacerlo de nuevo. A los capitanes también les pareció bien: a Erku porque creía que le iba a ganar a David Seco y a Seco porque aunque creyera que iba a perder le puede el ansia competitiva (dicho esto en posivito).

Pero ninguno de los capitanes pudo. ¿Y ahora qué? Pues a desandar el camino andado. Julian Iantzi anunció que el ganador era Ipar porque lo había hecho muchísimo mejor que Rebeca (eso ya se sabía una hora antes). Y nadie puso un 'pero', ni siquiera Rebeca, que reconoció que de haber sido al revés ella también habría reivindicado la victoria.

No es buen precedente otorgar una victoria cuando el duelo no se ha acabado, más cuando está en juego la permanencia en el concurso. Pero anoche nos pareció lo más justo a todos. Porque era mucha la diferencia entre uno y otro contendiente.

Lo que sucedió con los capitanes ha sido un aviso y ha puesto en evidencia que no es un invento bueno. Si tan claro tenían que Ipar había ganado (todos lo teníamos claro) aunque no llegara a alcanzar el banderín, ¿por qué no darle la victoria en ese momento? Habría sido lo más justo. Y lo más práctico porque les habría ahorrado a los capitanes un sobreesfuerzo que resultó baldío. Las fuerzas comienzan a estar justas y no conviene malgastarlas sin necesidad.