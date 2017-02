La tensión y las prisas son los ingredientes habituales en la cocina de cualquier restaurante que se precie. Si a esto se le suma un cronómetro implacable y unas pruebas rebuscadas el resultado es ‘Top Chef’. Antena 3 estrena esta noche, a partir de las 22.30 horas, la cuarta temporada del ‘talent’ culinario para chefs profesionales con Alberto Chicote, Susi Díaz y Paco Roncero como jueces y catadores oficiales. Los aspirantes venían resabiados, creyendo que iban a repetirse pruebas de otros años, pero no. «Como vienen estudiados de casa, les hemos vuelto locos. Todo será nuevo tanto para ellos como para el espectador», explica Roncero. Y este año han enviado su currículum nada menos que 10.000 cocineros, más que nunca. A doscientos de ellos les han hecho pruebas presenciales y finalmente han seleccionado a catorce. Entre ellos, el chef personal de una familia de billonarios rusos, una Estrella Michelin y varios pupilos de Arzak y Berasategui. «Ya no hay tanta desconfianza por parte de los profesionales como cuando estrenamos la primera temporada. Se trata de una competición, como si el Alavés gana la Copa del Rey, aunque no sea el mejor equipo de España», añade Chicote.

«Lo de esta temporada es brutal. Hay fuerza, hay pasión, amor y cocina. Si tuviera que destacar algo en este programa es esa lucha por querer ser el mejor, la cantidad de ilusión por ganar. Les hemos puesto todos los obstáculos y luego nos sacan platazos, me han hecho llorar de emoción. Este programa va de cocina pero se puede extrapolar a cualquier profesión: cuanto más problemas hay, mejor lo hago», confiesa Susi Díaz, que ha ido ganando seguridad en sí misma como jueza.

Claro que ante tanto artista de la cocina siempre surge una duda: ¿cómo juzgar a profesionales que ya han triunfado en la cocina? «Yo no tengo ninguna estrella Michelin y alguno de ellos sí, ¿quién soy yo para juzgar? Esto no va de ser mejores sino de resolver las pruebas que les ponemos. Los concursantes entienden que nuestro trabajo es juzgarles y el suyo hacerlo bien, ni ser peor ni mejor que nosotros», zanja Chicote, que por cierto ya ha puesto en manos de los abogados de Atresmedia el asunto de la demanda colectiva de varios restaurantes de ‘Pesadilla en la cocina’, su otro programa en La Sexta.

La primera estrella

La exigencia de ‘Top Chef’ es tal que el pasado mes de noviembre, cuando la Guía Michelin repartió sus nuevas estrellas, una fue a parar a Miguel Cobo, que quedó en tercera posición en la primera edición del ‘talent’. «Este programa supone un antes y un después para ellos, tanto profesional como personalmente. Sus establecimientos funcionan mejor y están más motivados. Solo hay que ver el caso de Miguel, con lo nervioso que era y ahora es uno de los chefs más importantes de este país», defiende Roncero, que tiene dos estrellas Michelin.