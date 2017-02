Ana Rosa sobre la joven agredida en Murcia: «Me parece bien que le hayan partido la cara»

Parece que los micrófonos los carga el diablo. Y no es la primera vez que sucede. Tampoco la última. Esta vez la víctima ha sido Ana Rosa Quintana, que en un descuido en antena ha dado por buena la paliza que recibió hace unos días una joven de 19 años en Murcia. La presentadora de Telecinco, tras el paso de uno de sus colaboradores a otra noticia, ha dicho sobre este asunto que «me parece bien que le hayan partido la cara».

OJO AL FINAL: @anarosaq SOBRE LA PALIZA A LA CHICA DE MURCIA en off:"A mi me parece bien q le hayan partido la cara" pic.twitter.com/Bb1PaGFfTW — Melisa D.R (@MelisaDRuiz) 1 de febrero de 2017

Todo parecía normal mientras comentaban el asunto: una brutal agresión a una joven, relacionada con la ultraderecha y con incidentes protagonizados por nazis cuando era menor de edad, por parte de un grupo presuntamente de la izquierda radical.

La propia presentadora ha querido explicar su posición sobre el lamentable comentario realizado en un descuido con un micrófono abierto. «No me parece bien que le hayan partido la cara a nadie, ni a esta chica de Murcia ni a nadie. No me gusta, no quiero que le parte la cara ni a unos ni a otros, que quede claro», ha comentado tras el revuelo sobre sus palabras.

Según los medios de Murcia, la chica era conocida como 'La Intocable', por ir siempre acompañada por jóvenes de extrema derecha, y la relacionan asimismo con episodios violentos protagonizados por grupos de ideología nazi en el pasado.