Se avecina tormenta caribeña entre Marcelo y Seco

Ya hemos entrado en calor. Asfixiante para ellos, claro. El Caribe colombiano, con su insoportable humedad y esas hormigas gigantescas capaces de transportar un trozo de hoja tres veces más grande que ellas, está brindando el escenario perfecto para el concurso, que parece distinto sin dejar de ser el de siempre. Esa es la cosa, el acierto.

Nos desconcertó un poco al principio, por aquello de pasar de la nieve al bañador, pero ya nos hemos acostumbrado y el sol da mucho más margen a interactuar que el frío extremo, cuando la única alternativa es meter la cabeza en el saco y tratar de dormir para ahorrar energía.

La playa y la selva, pese a las picaduras que les están destrozando el cuerpo, parece un territorio menos hostil, al menos a la hora de preparar y hacer las pruebas. Otra cosa es pasar la noche en el campamento muy pobre, probablemente el campamento más precario de las trece ediciones que se han emitido.

Lo que decíamos de las pruebas... meterse al agua en la Patagonia era el auténtico reto, más allá de que luego hubiera que bucear, hacer el pino puente y colocar el banderín después de una tirolina de 600 metros y a cincuenta del suelo (les explicarán las pruebas varias veces fuera de cámara porque a veces no hay quien se entere). Estaba el agua tan helada que muchos no podían ni acabar, así que Julian tenía que improvisar y acortar la prueba para poder designar ganador lo que resta emoción al asunto y daba la falsa sensación de que los participantes no estaban muy preparados (sí lo estaban pero hay que enfrentarse a esas pruebas casi sin dormir y después de tres días con una lata de sardinas como único menú). No está ocurriendo eso, de momento al menos, en esta edición.

Erku se queja de que el campamento rico no es lo suficientemente lujoso, que se mojan las camas dice...

El agua no está fría, lo que permite desarrollar en el vistoso entorno acuático casi todas las competiciones (no se entiende a qué van los que no se defienden bien en el agua) sin que se congelen. Parecen, además, pruebas más sencillas que otras veces. Al menos en el montaje (hay cocos, franjas de arena, abundante vegetación...), luego la ejecución ya es otra cosa. A los participantes se les ve empeño de siempre y hay que reconocerles actitud cuando en la prueba de inmunidad de ayer el equipo rojo y el azul tuvieron que volver a la casilla de inicio porque se les apagó la antorcha cuando estaban a punto de encender el pebetero. Y volvieron sin rechistar.

Pocas quejas se están escuchando de momento, a excepción de Erku, que no está muy conforme con el campamento rico. Parece mentira que sea su segunda vez en el concurso... y que la queja llegara ya el primer día, cuando su equipo se había estrenado como ganador. La capitaba le reprochaba a Julian que tuvieran que mover las camas porque se mojaban. Igual no se ha dado cuenta de que es la primera vez que tienen camas.

Pero los problemas serios están por llegar. Se avecina tormenta, rayos y truenos entre Marcelo y David Seco, dos personalidades irreconciliables. No va a haber ahí posibilidad de conexión, solo confiar en que la cuerda aguante tensa mucho rato antes de romperse. El resto de los participantes, de momento, están al resguardo del anonimato.