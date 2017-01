Isabel Pantoja da a Pablo Motos la primera entrevista tras salir de prisión

La siempre esquiva Isabel Pantoja rompe su silencio en televisión. Y lo hará con Pablo Motos. La tonadillera visita este lunes 'El Hormiguero' (Antena 3 a las 21.45. horas), donde ofrecerá su primera entrevista tras salir de la cárcel, hace diez meses.

Pero no será en directo, sino que la conversación entre Motos y Pantoja se grabará previamente, una circunstancia excepcional en el programa de Antena 3, pero que ya ha sucedido antes «por necesidades de grabación o compromisos de los entrevistados», que a esa hora tengan que estar necesariamente en otro sitio. La cadena no ha aclarado por qué causa concreta Isabel Pantoja no podía entrar en directo mañana como hacen casi todos los entrevistados.

Sobre el contenido de la charla, ni una pista: «Será una sorpresa», han avanzado en Antena 3, que recogerá las primeras declaraciones de la cantante después de su salida de prisión, el pasado 2 de marzo de 2016. Las primeras y las únicas porque Isabel Pantoja no tiene intención de condecer más entrevistas a ningún medio en España. De hecho, desde que ingresara en la cárcel de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en enero de 2014 hasta hoy la tonadillera ha mantenido un inquebrantable mutismo.

Sí que ha reanudado el trabajo y el pasado 10 de noviembre presentó públicamente su nuevo álbum, 'Hasta que se apague el sol', un evento en el que no hizo declaraciones a los medios. Sin embargo, en un vídeo que se emitió ese día en honor de su amigo, compositor y productor del disco, Juan Gabriel, al que no pudo despedir en México tras su repentina muerte en agosto por estar privada de su pasaporte, aseguraba que iba a seguir «luchando». «En tu honor, porque no he tenido oportunidad de decírtelo en persona». Juan Gabriel es el autor del último trabajo de Pantoja y, además, les unía un fuerte vínculo personal.

La publicación de este álbum tuvo lugar dos semanas después de que se diera por extinguida la condena de dos años de prisión que le impusieron a Isabel Pantoja por permitir el blanqueo de los beneficios ilícitos obtenidos por su expareja y exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, durante su gestión al frente del Ayuntamiento de la ciudad malagueña.