Ya hemos entrado 'en calor'. Y no solo por la asfixiante temperatura del Caribe colombiano. Primeras broncas, primeras lesiones, amagos de que me voy pero me quedo... Pues eso, que ya está en marcha 'El Conquistador del Caribe' (lunes a las 22.30 horas en ETB-2). Y lo que se intuía en el capítulo inicial se confirmó ayer: las tremendas dificultades que va a pasar el equipo azul hasta la unificación. Ha pasado lo mismo otros años y no parece que sea casualidad, porque siempre es el grupo de Manu Maritxalar el más conflictivo. Y lo es porque reúne las personalidades más diferentes, es en ese sentido el menos equilibrado, lo que en un concurso de este tipo en el que se enfrentan a situaciones extremas no suele llevar más que al desencuentro y, en consecuencia, a la derrota.

Bastó una prueba y una noche en el campamento muy pobre para que se desatara el infierno azul. Razones para la queja tienen porque el campamento no es que sea muy pobre, es que es impracticable y ves esas hormigas y parece hasta que te pican en el sofá, así que allí tiene que ser tremendo.

Idoia no se ha enterado de que el equipo rojo le ha dado la inmunidad porque la vio dubitativa y ella ya se ve la sucesora de Erku

Olga, la rusa donostiarra, lo pasó realmente mal, embadurnada de barro para esquivar los picotazos sin resultado. Recriminó a los compañeros la falta de solidaridad y no obtuvo nada en ese sentido, salvo algún apoyo muy puntual. No parece entender Olga que los demás están igual que ella y que bastante tiene uno con que no le coman las hormigas como para ponerse a repartir abrazos. A la mañana siguiente seguía con la misma historia y se lo volvieron a explicar, aunque no lo entendió.

Y tampoco ha entendido Idoia por qué los del equipo rojo le han dado la inmunidad. Ella dice que es porque la ven fuerte y la mujer se ha venido tan arriba con el «honor» que ya se imagina la sucesora de Erku nada menos. Los compañeros, más prudentes que ella, no le han querido quitar la ilusión y contarle que al que libran del duelo es al que consideran más débil, más problemático... vamos, un lastre para el equipo. Que no tiene que ser el caso de Idoia, pero eso de que la ven poco menos que ondeando la ikurriña, nada.

Y mientras los cimientos de los Samulu se tambaleaban Gorrotxa se pegaba panzadas de agua en un duelo que, como casi todos, los tienen que acabar acortando o simplificando porque si no, no acaban. Cogió el banderín in extremis y compensó así el mal comienzo del equipo azul. Claro que en esta fase incial del concurso, con tanta gente en los equipos, la verdad es que uno más o uno menos no se nota demasiado, salvo que ese uno sean Erku o David Seco, de momento los que han demostrado mejores aptitudes.

Todo el mundo se agobia mucho con eso de ser el primero en irse (ha sido Eiharne, del equipo verde), así que las primeras eliminaciones de los compañeros no se toman con tanto drama en los equipos, donde además no les ha dado tiempo a hacer amistad. En todo caso, la victoria de Gorrotxa va a dar un poco de alas a los Samulu y, sobre todo, va a ayudar a hacer equipo en un grupo en el que cada uno va por libre. Claro que es pan para hoy y hambre para mañana porque la troupe de Maritxalar está lejos de ser una cuadrilla unida. Y va a ser eso precisamente lo que les condene a pasar más noches de las que quieran en el infierno de la selva.