Irene Junquera, la cara nueva de las campanadas

En una noche que año tras año parece la misma (Anne Igartiburu con vestido rojo, el anuncio de un banco para 'patrocinar' las campanadas...) se agradece cualquier novedad. Y este año hay una, una cara nueva. No solo en la cita desde la Puerta del Sol. Prácticamente en la tele. Irene Junquera (Madrid, 1985) comerá las doce uvas junto a Frank Blanco y los espectadores de La Sexta, una apuesta con riesgo relativo porque la cadena verde, referente en la actualidad informativa, no está muy bien posicionada en esta cita.

De ahí que puedan probar sin miedo y, descartadas las grande figuras de la cadena (Évole, Wyoming, Ferreras...) el círculo se reduce bastante. Aún así, ha causado cierta sorpresa la elección de Junquera, colaboradora de Pedrerol en su programa deportivo pero una desconocida para los espectadores que nos sean futboleros.

Las otras uvas: La 1 (TVE):Anne Igartiburu mantiene la tradición de despedir el año con los espectadores de la cadena pública y este año lleva de 'partenaires' a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, jueces de 'MasterChef'. Telecinco y Cuatro:Y el resto de canales del grupo pincharán la señal de Carlos Sobera, que triunfa con 'First dates' y Lara Álvarez ('Gran Hermano', 'Supervivientes'). Antena 3:Cristina Pedroche hará tándem con Alberto Chicote. La presentadora de 'Zapeando' ha logrado generar cierta expectación con sus vestidos en la cita de fin de año y se perfila como la pareja que más batalla puede plantar a Igartiburu y compañía.

¿Ser la desconocida le da más tranquilidad?

¡No! No creo que haya nadie en el mundo que esté ahora mismo más nerviosa que yo. Me apetece mucho dar las campanadas, aunque no nos vaya a ver tanta gente como en La 1, aunque tenemos muchos amigos.

Se acuerda ella de esos fines de año precisamente en TVE, «viendo los especiales de Martes y Trece y luego de José Mota», aunque le gustaba «zapear para ver cómo iban vestidas las presentadoras de las demás cadenas».

No suelta prenda ella sobre su traje, pero su deseo es que sea «espectacular». «Quiero ir muy guapa, que la gente diga: '¡Qué pasada!'». Aunque a cambio tenga que pasar frío (anuncian menos un grado en la capital el sábado por la noche). «Van a ser quince minutos, podré aguantar el frío polar».

El calor se lo van a dar los suyos, que la van a estar siguiendo muy de cerca. Tanto que igual se asoman a la ventana y la ven. «Tradicionalmente hemos despedido el año en casa de mi abuela, que tiene un piso al lado de la Puerta del Sol. ¡Quién me iba a decir a mí que unos años después iba a estar yo presentando precisamente ahí las campanadas!». Eso sí, este año se pierde el «consomé con pan frito, rico de volverse locos», que se prepara siempre en su casa por fin de año.

Un peaje que paga a gusto por la oportunidad que supone una cita así. Más para ella, que tiene un público muy concreto, el del aficionado al fútbol. «A mí el fútbol me ha abierto las puertas», reconoce la pupila de Pedrerol, con el que lleva ya tiempo trabajando. «Nos llevamos muy bien, lo nuestro es casi una relación de pareja, ja ja».

Muchos espectadores se quejan de que en la tele no se habla más que del Barça y del Madrid. ¿No tienen razón?

Sí, es verdad. Para empezar, solo se habla de fútbol, no de los demás deportes y como objetivamente hay más gente del Barcelona y del Real Madrid... Pero yo guardo muy buen recuerdo de los reportajes que me tocó hacer con el Athletic en la Europa League. Tengo muchos amigos vascos y me gusta el carácter. Y los futbolistas se portaron fenomenal. Recuerdo que un día, después del partido, que tenía que hacer un directo con algo, pero no sabía con qué... No había pactado nada con ninguno de los futbolistas y entonces Iraizoz se prestó a dejarnos entrar en su casa con la cámara, nos presentó a su mujer... Fue fantástico.

Además de Pedrerol Irene Junquera tiene otro jefe, Frank Blanco, con el que trabaja en la radio. Y esta noche van a poner a prueba su química televisiva en las campanadas de La Sexta. «Nos llevamos muy bien, tenemos mucha confianza”. Y el resto a improvisar. «Yo quería ser actriz y estudié Arte Dramático así que...».