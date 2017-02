¿Quién fue el responsable del fallo más clamoroso de la historia de los Oscar?

Faye Dunaway y Warren Beatty cargaron con el muerto, pero lo cierto es que ninguno de ellos tuvo la culpa del clamoroso error que sirvió de broche final a la 89º edición de los Premios Oscar. Ese por el que, durante unos minutos, 'La La Land' fue proclamada la mejor película del año. No tardaría mucho en caer un enorme jarro de agua fría sobre todo el equipo que, en medio del discurso de agradecimiento, tuvo que pasarle la estatuilla a los compañeros de 'Moonlight', los auténticos ganadores. Los sobres estaban equivocados. Un fallo sin precedentes en la milimétrica fiesta del cine hollywoodiense.

El caso es que Beatty tuvo que salir al paso de lo ocurrido. Ante un público boquiabierto explicó que habían recibido el sobre del premio que se había entregado justo antes, el de Mejor actriz protagonista, que se llevó a casa Emma Stone precisamente por la película de marras, 'La La Land'. Ver el nombre de la intérprete le confundió durante unos segundos, por lo que le pasó la papeleta a su compañera, quien finalmente entregó la estatuilla a quién no correspondía. Parecía que el dilema estaba resuelto cuando, tras la ceremonia, una extrañada Emma Stone afirmó que se había llevado con ella la cartulina que le proclamaba la actriz del año. ¿Cómo acabó entonces en las manos de Dunaway y Beatty? ¿Qué ocurrió en realidad en el escenario del Dolby Theatre? Quien ha asumido la culpa ha sido PriceWaterhouseCoopers (PwC), la auditora que desde hace 70 años se encarga de que cada premio salga cuando le corresponde. Este año se le escapó el más importante.

PwC es, de hecho, la firma que recuenta los votos del jurado de la Academia justo el martes anterior a la gala; también la que guarda los sobres con los 24 ganadores hasta el final de la ceremonia, unos paquetes que se crean por duplicado. Es decir, se cierran dos sobres por cada galardón, uno para cada lado del escenario de manera que, si el presentador sale por la izquierda cogerá allí el sobre del premiado. El que se guardaba a la derecha, se elimina, un paso que en esta ocasión alguien olvidó acometer. El papel no solo no fue desechado, sino que acabó en el escenario. «Los presentadores han recibido por error el sobre de la categoría equivocada», explicó la consultora a través de un comunicado publicado este lunes. «Cuando se descubrió, fue inmediatamente corregido. Estamos investigando cómo pudo pasar y nos arrepentimos profundamente de lo que ha ocurrido. Agradecemos el cuidado con el que los nominados, la Academia, ABC y Jimmy Kimmel manejaron la situación». Y pidió perdón: «Nuestras más sinceras disculpas a 'Moonlight', 'La La Land', Warren Beatty, Faye Dunaway y a los espectadores de los Oscar por el error que hemos cometido durante el anuncio a la Mejor película».

Así que no. Aunque Jimmy Kimmel, brillante conductor de la gala, bromeó con Beatty sobre su supuesta metedura de pata -«Warren, ¿¡qué has hecho!?», le espetó con gracia cuando el desliz quedó al descubierto-, en esta ocasión los míticos 'Bonnie and Clyde' fueron declarados inocentes.

Las pruebas les exculpan. En las imágenes que se tomaron durante la accidentada entrega del premio al mejor filme, se aprecia cómo en el sobre rojo que sujeta la pareja se lee, grabado en letras doradas, 'Actress In A Leading Role' (Mejor actriz protagonista); e l paquete correcto debía llevar impreso 'Best Picture' (Mejor película).