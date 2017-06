Luis Fonsi: la vida más allá de 'Despacito'

"Luis, gírate a este lado. Pero 'despacito'". Es un fotógrafo el que hace la petición, pero mil veces le habrán gastado esta broma, o alguna parecida, a Luis Fonsi y seguro que mil veces ha respondido con una sonrisa. "¿Qué le gusta a Luis hacer 'Despacito', aparte de lo obvio?", pregunta una periodista, y el cantante sonríe: "Aparte de lo obvio, que me levanten despacito, con un buen café y un buen desayuno", contesta. "Es un tío supernormal, muy profesional, y no se le ha subido nada a la cabeza", confía alguien que le conoce desde hace mucho tiempo, cuando era un cantante de éxito, pero no el artista global en el que lo ha convertido 'Despacito'. 89 números uno en todo el mundo y siete semanas consecutivas en lo más alto de Billboard, la lista de Estados Unidos, son los últimos récords que bate este pegadizo tema de Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, Luis Fonsi.

"Me alegro de que todo esto me esté ocurriendo ahora, con 20 años de carrera, y no con mi primera canción. Uno tiene más experiencia y ha habido altos y bajos, así que es el momento de disfrutar", asegura Fonsi, que este viernes ha presentado la primera parte de su gira veraniega, que le llevará por 23 ciudades de España, Portugal e Italia hasta el próximo 6 de agosto, que probablemente se ampliará y que se llama 'Love + Dance World Tour'.

'Despacito' ha abierto al cantante puertorriqueño de 39 años las puertas de mercados hasta ahora cerrados para la música latina: Alemania, Rusia, Japón son lugares donde su mezcla de reguetón, sonidos urbanos y pop también ha tocado el cielo. Desde que salió en enero, 'Despacito' apuntaba alto, aunque no tanto, reconoce Fonsi. "Siempre pensé que tenía mucho potencial, magia, y que podía ser muy buena para el mercado latino, pero ¿que llegase a donde ha llegado? Jamás. No se hizo con la idea de que triunfara en todos los continentes y no pensé que podía explotar como ha explotado, pero...", ha explicado Fonsi en Madrid en una multitudinaria rueda de prensa con medios españoles y latinoamericanos.

Las cifras de 'Despacito' en España son apabullantes. Ha logrado nueve discos de platino, ha conseguido el mayor número de descargas diarias en Spotify (600.000) y 4.000 millones de descargas en total (ha recibido un disco de Platinum para celebrar esta cifra) y continúa como la canción más vendida por vigesimosegunda semana consecutiva. Además, el vídeo ha alcanzado 2.000 millones de visitas en Youtube.

Pero existe vida más allá de 'Despacito'. En la gira, que comienza mañana en Andujar (Jaén), habrá un repertorio mucho más variado. "No voy a abandonar la parte romántica que hay en mí, pero también vamos a seguir disfrutando de la fusión musical. Soy boricua y me gusta bailar", ha afirmado Fonsi, que hasta su último éxito estaba considerado como un cantante melódico, con temas como 'No me doy por vencido'.

"Quiero seguir creciendo y aprovechando este éxito para colaborar con otros artistas que se han puesto en contacto conmigo", ha desvelado Fonsi. Y es que después de su dúo con Justin Bieber, ya nada parece imposible: "La canción se lanzó en enero y a mediados de abril me llamó el agente de Justin: la había escuchado en una discoteca de Bogotá, había visto la reacción de la gente y quería grabar su versión. Yo ya la había grabado en inglés y se lo mandé, pero él, en un gesto bonito, quiso cantar el estribillo en español. Desde que la oyó hasta que salió al mercado solo pasaron cuatro días, todo un récord". Y de ahí al triunfo global.