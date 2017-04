Elton John: «Ed Sheeran me recuerda a mí en 1970»

Elton John no se centra únicamente en su carrera artística sino que actúa como mánager de algunas de las estrellas emergentes con su compañía Rocket Music. Ed Sheeran es uno de esos artistas que cuenta con el apoyo de la leyenda de la música.

De la relación que tienen ambos, así como de los consejos que John le da a Sheeran, ha hablado el cantante de 70 años en una entrevista con Rolling Stone. La idea de crear una empresa de representación vino cuando en la gala de los premios Grammy celebrada en 2013, los directivos se negaron a que el cantante pelirrojo tuviera su momento en la ceremonia. Ante esta negativa, Elton John propuso hacer un dueto con él, en el que cantaron 'The A Team'.

"Por esto quería crear una empresa de representación. Para decirle a estos chicos: 'He estado aquí. Lo necesitas para hacerlo. Te puedo ayudar por ser quien soy', siempre estará agradecido. Sabes, le quiero hasta la muerte", confesaba el autor de 'Tiny Dancer'.

Elton John ve en Ed Sheeran un reflejo de sus primeros años en el mundo de la música. "Su entusiasmo y su amor. Siempre está haciendo algo. Así es como me recuerdo en 1970 cuando llegué por primera vez a América", declara a Rolling Stone. Y por el contrario, Sheeran ve en John una figura de la que tiene mucho que aprender y cuyos consejos los sigue al pie de la letra. Como por ejemplo, cuando le propusieron trabajar en un nuevo álbum poco después de haber publicado '+'. Eso coincidía con una gira junto a Taylor Swift.

En ese momento el intérprete de 'Shape of you' pidió consejo a su mentor y este le recomendó que siguiera adelante con el tour de Taylor Swift, ya que a pesar de que no fuese su público objetivo iba a ser "una de las experiencias más increíbles". Respecto a Divide, nuevo álbum de Sheeran que está rompiendo todos los récords, y los dos últimos singles 'Shape of You' y 'Castle On The Hill' solo tiene buenas palabras. Afirma que escuchó el álbum en Londres y en ese momento Ed Sheeran le anunció que iba a estrenar dos singles a la vez.

Esa conversación fue a finales de año, cuando "no había nada" y "la gente escucha las mismas canciones antiguas". Por lo que según afirma John, el cantante de 26 años "cogió el toro por los cuernos y lanzó los dos temas". 'Castle on the Hill' además, tiene un homenaje a 'Tiny Dancer', con el que sir Elton John se emocionó. El single de Sheeran hizo que las escuchas en streaming del tema de 1971 subieran "un 30%".