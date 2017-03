Facua denuncia a Last Tour por pretender grabar al público en el Azkena Rock

La asociación Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a Last Tour, empresa organizadora del festival Azkena Rock de Vitoria que se celebra el 23 y 24 de junio, por pretender filmar a los asistentes al recinto sin su consentimiento expreso.

Facua, que ha interpuesto la denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), advierte de que Last Tour grabará para «su uso promocional» imágenes de los asistentes «sin informarles de su derecho de rectificación o cancelación».

La asociación de consumidores ha recordado en una nota de prensa que el Azkena Rock, además de los espectáculos musicales, ofrece un servicio de acampada para aquellos asistentes que quieran pernoctar dentro del recinto.

Ello dará lugar, ha explicado, a que los usuarios puedan ser grabados o fotografiados por parte de la organización «en situaciones que pueden pertenecer a la esfera privada de los mismos, y cuya difusión promocional, sin embargo, pretende reservarse la empresa organizadora, Last Tour, sin obtener su permiso explícito».

Por su parte, fuentes de Last Tour han indicado a Efe que no tienen constancia de que Facua se haya puesto en contacto con ellos para hablar sobre este asunto y también han afirmado que no han recibido ninguna queja del público por este motivo en anteriores ediciones del Azkena Rock.

Han reconocido que en los eventos que organizan se graban imágenes de los conciertos y del público que luego se utilizan para vídeos promocionales «como se hace en todos los festivales», por lo que creen que esta práctica no es ilegal. No obstante, Last Tour asegura que si alguna persona solicita que desaparezca una imagen suya tomada en un concierto «se elimina».

Entradas de día

Por otro lado, Facua también ha denunciado al Azkena Rock ante la autoridad de consumo vasca, Kontsumobide, por otra irregularidad relacionada con los accesos.

La asociación señala que los usuarios que hayan comprado entrada para un único día del festival tienen prohibido volver a acceder a la zona de conciertos si por algún motivo han tenido que salir antes del mismo.

La asociación ha argumentado ante Kontsumobide que el regreso a la zona acotada de los asistentes que la abandonen no perjudica el desarrollo ni la calidad del espectáculo, por lo que considera "injustificada y discriminatoria esta restricción en los accesos por parte de la empresa organizadora.