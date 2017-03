Azkena Rock: Fogerty, el viernes y Isaak, el sábado

El Azkena Rock Festival ya ha concretado las fechas y horas de sus conciertos de 2017. El cartel que estaba cerrado hace tiempo, se organiza y Last Tour aprovecha para sacar a la venta las entradas de día, que este año costarán 45 euros. El bono pasa a costar 98 euros más gastos.

El cartel

Viernes. 23 de junio

John Fogerty/ Cheap Trick/ The Hellacopters/ Graveyard/ King's X/ Hellsingland Underground/ The Meteors/ The Shelters/ Tygers Of Pan Tang/ The Godfathers/ Crank County Daredevils/ The Soulbreaker Company/ Fetitxe/ Los Mambo Jambo

Trashville: King Automatic/ The Cyborgs/ Vurro

DJs: Shakin' Brothers/ Reyes Torio

Virgen Blanca: Billie and The Kids

Sábado, 24 de junio

Chris Isaak/ The Cult/ Union Carbide Productions/ Michael Kiwanuka/ Loquillo/ Thunder/ Bloodlights/ Inglorious/ The Dead Daisies/ Pat Capocci/ Buck & Evans/ SCR/ Wyoming y Los Insolventes

Trashville: Bob Log III/ Pelo Mono/ The Devils

DJs: Lost Angeles/ Bob Cosby

Virgen Blanca: Pat Capocci