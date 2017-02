Pau Donés anuncia que vuelve a tener cáncer

Pau Donés, líder de Jarabe de Palo, vuelve a tener cáncer. Así lo ha confirmado en su blog. El músico que llevaba un año "limpio", ha explicado que que le han encontrado "un pequeño tumor" escondido en el peritoneo. Pese a todo, Donés ha confirmado en la entrada que los planes de 2017 no se cancelan. El artista publicará un disco, titulado '50 palos', un libro y volverá a los escenarios en una gira que comenzará en marzo.

"El cangrejo -como Donés llama al cáncer- estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado. Mientras tanto seguía preparando nuestra vuelta al ring. De pronto recibo una llamada del hospi. En el último control los marcadores han subido. Me hago un TAC (escáner) y escondido en el peritoneo encuentran un pequeño tumor", explica en la entrada.

"Después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música. Me daba igual. Pasara lo que pasara, dijeran lo que dijeran, en 2017 Jarabe volvía a los escenarios". Dice Donés que llamó a su oncóloga y que ella le dijo que "con cangrejo o sin cangrejo, con quimioterapia o sin ella", que fuera a por ello.

"Y así lo vamos a hacer. Estrenaremos disco en breve, estrenaremos también libro y a partir de mediados de marzo empezamos con los conciertos. Conciertos grandes, con toda la banda, conciertos más íntimos, en teatros y auditorios, a piano, violonchelo, contrabajo y voz. Habrá días que estaré al 100%, otros que no tanto. Habrá días en que me sobrará la voz, y otros en los que me falte", afirma.