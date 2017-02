Un 'crack' canario

El cantautor canario Pedro Guerra (Pedro Manuel Guerra Mansito, Güímar, Tenerife, 2 de junio de 1966), residente en Madrid desde el 93, con más de 30 años de carrera que conmemoró en su penúltima gira allá por 2013 y apoyado en una ‘compañera’ (sic) sentimental que a la vez es su manager, estrenó el sábado en el Teatro Social de Basauri, lleno en más del 80 %, sus dos últimos álbumes: el de canciones originales ‘Arde Estocolmo’, el primero suyo en un lustro, y el de adaptaciones en dúos y tríos de sonetos de Sabina ‘14 de ciento volando de 14’.

El cantautor insular triunfó de principio a fin, al principio el respetable le escuchó en atento silencio y por el epílogo hasta se atrevió a dar palmas y a corear con timidez, esporádicamente le premió con ovaciones rotas y a menudo se carcajeó con las intervenciones de un cantautor metido a monologuista humorista: peroratas como la de que la risa alarga la vida, las puyas a los poetas considerando que sus textos no se entienden y que los de las canciones sí (o al menos lo intentan), revelaciones como que la inspiración puede llegar hasta de un tuit, etc.

Sensual (canta mucho al amor), sentimental y progre oficial pero sin caer en lo panfletario (hum… leemos en Wikipedia que es hijo de Pedro Guerra Cabrera, primer presidente del Parlamento de Canarias y senador por PSOE), Pedro Guerra (voz, timple, guitarra acústica) se presentó en dúo, con su amigo desde los 13 años, desde que veraneaban en el Puertito de Güímar, Luis Fernández (teclas, piano, programaciones), y por eso de la progresía le podríamos animar, espolear a que redujera las cifras de paro contratando al menos a dos músicos más. Y es que, aunque no sonaron a lata los trucos sintéticos (morunos en la breve apertura de ‘Canto de trabajos’, muy percusivos en ‘Arde Estocolmo’…), seguro que mejorarían por viveza y menos envaramiento piezas como la novedosa ‘Márgenes’ (con el baterista de jazz Blas Fernández y el bajista Marcelo Hormaechea, de Gintonic y Rufus, ambos vizcaínos, habría sonado mucho mejor, se nos ocurrió).

Profesionalidad y cercanía

Pelín desgarbado, recordando de lejos en la estética al popero gallego Iván Ferreiro, sin dejar de leer las letras de una tableta adosada al pie de micro, sobre un escenario adornado solo por una funda de guitarra y alguna maleta (en plan lo que lleva ahora su amigo Kepa Junkera), Pedro Manuel gustó al respetable, casi se podría afirmar que se gustó a sí mismo (en los monólogos y sus gestos seguro que sí), y ofició con profesionalidad y cercanía a lo largo de 24 canciones en 109 minutos (¡con tres bises!), en los que se notaron influencias y concomitancias con Milanés, Silvio, Sabina, Aute, Ismael Serrano, Ana Belén o Drexler, y lo vamos a demostrar.

A las teclas Luis Fernández, y al timple y el micro, Pedro Guerra, amigos desde los 13 años. / MR. DUCK

Agradeció nuestra asistencia porque «hace tiempo que no venimos por estas tierras» (ya, más de un década que no le veíamos nosotros y eso que en concierto siempre nos gustó y superó nuestras expectativas), y informó divulgativo y humorista (pero con gracia, ¿eh?) sobre sus últimos hitos, como el disco de sonetos y poemas que preparó para el cantaor Miguel Poveda, ‘Para la libertad’, trabajo por el cual «me vine arriba» y se atrevió a adaptar sonetos de Sabina en ‘14 de ciento volando de 14’, del cual en Basauri recuperó ‘La fe del carbonero’ que en el CD cantan Víctor Manuel y Ana Belén, quizá sus grandes padrinos.

Pedro Guerra prosiguió transitando por Brasil (‘Quisiera saber’), sonó pop y modernista a lo Jorge Drexler (‘Cerca del amor’), se acurrucó como Luis Eduardo Aute (‘Pasa’, una de las muy ovacionadas) e incidió en el Drexler geométrico y electrónico en ‘La risa’ (como nos estábamos riendo aseguró que íbamos a vivir más). Al presentar su canción ‘La perla’, flotante e inspirada en el relato homónimo de Steinbeck, se refirió a esa «gente humilde, muy pobre, con un trabajo arriesgado» que puebla el libro, y de seguido unió copla y jazz pianista en la sabiniana y aflamencada ‘A Sabicas’.

Recogido como Pablo Milanés y como Silvio Rodríguez resonó en ‘Oasis’, y, por primera vez y sin pedirlo, consiguió palmas al unísono en ‘Raiz’, cuando la alegre interacción promovió una prolongada ovación de despedida. Definió a Sabina como «un crack» antes de ‘Sin puntos ni comas’, que en el disco ’14…’ cantan Drexler y la ayer premiada en los Goya Silvia Pérez Cruz. En ‘El encantador de serpientes’ hizo balada jazz como haría Ana Belén, y en su megahit ‘Debajo del puente’, concomitante con Ismael Serrano, se arrimó al jazz mestizo y urbano de Esperanza Spalding. Y quizá su cénit lo alcanzó con una canción de amor: ‘Deseo (Te seguiré hasta el final’), donde se respiró una ambiente especial en la sala.

La madrina Ana Belén

‘El marido de la peluquera’ le salió a lo balada pop vía su madrina artística Ana Belén (con la parte femenina de la parroquia coreando suavita «abrázame fuerte, que no pueda respirar»), bonita le quedó ‘Daniela’, y el pop latino ‘Otra forma de amar’ remitió a Julieta Venegas y se acompañó con palmas del público. Al acabar ésta el dúo hizo mutis y volvió para un minimal ‘Instante’ y su otro hit ‘Contamíname’, que Guerra grabó en 1995, en su debut ‘Golosinas’, y que posteriormente hizo famoso Ana Belén, y a él de rebote.

Se largaron otra vez, la gente pidió más con mucha fuerza y, aunque se encendió la luz en el teatro, regresaron los amigos canarios para otra dupla: ‘En la oscuridad’, popera e inspirada en Eduardo Galeano, en un texto suyo sobre estalagmitas y estalactitas (en la introducción confesó que notaba que se iba haciendo mayor porque se está quedando sin referentes, que todos se le mueren, que cuando él era joven no le sucedía), y, tras subrayar que «de verdad ha sido un lujo y un placer el estar esta noche aquí», interpretó ‘La lluvia nunca cae hacia arriba’, festiva y con alegría en el patio de butacas. Saludaron los dos oficiantes, se largaron de nuevo, y hala, la gente insistió tanto que un agradecido Pedro regaló el tercer bis con la canción ‘Esperando por mi’, la que empieza diciendo «mi último pensamiento te lo dedico», y muy Milanés también.

Pues fíjense, hemos citado los 24 títulos, ¡y en orden!, de un show que no se hizo nunca largo a pesar de su formato, el dúo con programaciones que aportaban desde arreglos folclóricos canarios hasta risas sincopadas y enlatadas. Este Pedro no falla en directo y no da la brasa con discursos presuntamente solidarios, con sermones como en los que se atasca Ismael Serrano, dicho sea sin ningún ánimo de faltar.