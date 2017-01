La música digital da el zarpazo definitivo

La música interesa cada vez más en España. Manuel Carrasco, Melendi, Adele, Dani Martín y David Bisbal han liderado las listas de ventas durante 2016, que han aumentado un 1,7% respecto a 2015, y hecho una caja de 163,7 millones, según los datos que recoge la asociación de productores Promusicae. Tercer año consecutivo de subida... gracias al mercado digital. El negocio de la música ‘sin cuerpo’ que lo sustente eclosionó el año pasado con una subida del 25,9%, pasando de una facturación de 79,6 a 100 millones. Por el contrario, las ventas en cedés, vinilos o sencillos se desplomaron un 22%.

El universo ‘on line’ se sustenta en el ‘streaming’ (Spotify, Apple Music, Google Play o Deezer) de pago por suscripción y los portales que están (no solo en exclusiva) financiados por publicidad. La primera modalidad alcanzó en España los 62,2 millones de facturación (un 37,4% más) y superó el millón de usuarios que pagaban por escuchar sin anuncios sus discos favoritos. En el otro apartado, las empresas lograron unos ingresos de 25,3 millones, también con un aumento «espectacular» de 24,7%, según Promusicae.

La tercera opción son las descargas de internet y móviles (10 millones de euros). Frente a estas cifras, el mercado físico aguanta como puede. El año pasado se vendieron 8,5 millones de cedés, un descenso de casi 19 puntos con respecto a 2015, y se despacharon 433.000 vinilos frente a los 362.000 del ejercicio anterior. No son datos notables pero demuestra que es una tendencia en alza. Las grandes discográficas apuestan por este formato para sus lanzamientos y en el Reino Unido se están produciendo numerosas aperturas de tiendas.

Llama también la atención que solo cuatro trabajos foráneos están entre los veinte más vendidos: ‘25’, de Adele es tercero; ‘A head full of dreams’ de Coldplay es noveno; la banda sonora de ‘Soy luna’, decimosexto; y Metallica, con ‘Hardwire to self destruct’ ocupa el penúltimo lugar.

Más allá de los veinte puestos de privilegio, destaca que el último disco de David Bowie, ‘Black Star’, se colocara en el puesto 23 con 18.500 discos. Otro mito, Leonard Cohen, se situó en el 29 con ‘You want it darker’. Más modesto es el número 40 que obtienen The Rolling Stones con su primer elepé de nuevas grabaciones en doce años, ‘Blue & lonesome’. Los 12.000 discos se han vendido en apenas cuatro semanas. Por otra parte, Isabel Pantoja con su ‘Hasta que se apague el sol’ está en el puesto 31.