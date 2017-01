«El País Vasco tiene fuertes lazos con Argentina»

Las Hermanas Caronni son la violonchelista Laura y la clarinetista Gianna. Son gemelas, argentinas de Rosario y cantantes. Su formación es clásica y cosmopolita y desde los doce años están dando conciertos por todo el mundo. Tocan con orquestas, para teatro y para ballet, y no dan la espalda al folklore de su país. Hoy actúan en el 24º Musiketan (Sala BBK, 20 h, 12 €), el ciclo en conciertos en pequeño formato patrocinado por EL CORREO, presentando su tercer disco, ‘Navega Mundos’. Ambas tienen hijos y residen cerca de Burdeos, en Begles. «Gianna vive a exactamente un kilómetro de mí, según el GPS de mi teléfono. En Begles, una ciudad conocida en Francia por ser ecologista desde hace 28 años», nos cuenta Laura, la extrovertida del dúo.

¿Qué has desayunado?

En invierno empiezo mi día comiendo una naranja y en veranos otras frutas de temporada. Luego me tomo un té Earl Grey con miel y limón, y dos tostadas con mantequilla salada.

¡Sois gemelas! ¿En qué no os parecéis de carácter?

Creo que yo soy más extrovertida y Gianna más introvertida. Salvo cuando toma champagne...

Os mudasteis en los 90 a Francia para estudiar. ¿Y por qué os habéis quedado ahí?

Vinimos para continuar nuestros estudios musicales. Yo llegué en el 97, y todavía no estaba el euro en los billetes, sino que había francos. Pensando en Debussy, Saint-Exupéry o Degas, me dije que Francia debía ser un país donde la cultura es importante y los artistas se valoran. Creo que no me equivoqué. Nunca me faltó trabajo y los proyectos fueron siempre interesantes.

¿Cuántos idiomas habláis? Español, francés, quizá inglés…

Yo hablo español con acento argentino, francés con acento argentino, y también un poco de italiano y algunas palabras en inglés...

¿Qué hacéis un día normal de trabajo? Compagináis tantas formaciones musicales que seguramente ensayar, a solas o con grupos.

Las Hermanas Caronni es nuestra formación principal. No tenemos horario fijo, pero trabajamos a diario y en equipo con nuestros agentes para organizar las giras y con nuestro distribuidor para promocionar los discos. Luego tratamos de ensayar juntas al menos dos horas por día, mientras nuestros hijos están en la escuela.

Sois músicas de formación clásica, pero no dais la espalda al folklore argentino. ¿Por qué os atrae tanto?

Somos muy curiosas. ¡No le damos la espalda a nada! Nos atraen todo tipo de músicas, aunque las raíces sean argentinas.

¿Cómo será el concierto del domingo en el Musiketan?

Tocaremos algunos temas de nuestros dos primeros discos, pero sobre todo presentaremos el tercero, ‘Navega Mundos’, que salió en noviembre de 2015. Es una especie de geografía personal. Son composiciones inspiradas en García Márquez y también en el poeta Rilke. Algún tema tiene color yiddish y hay alguna milonga. La única versión es ‘Spanish Caravan’ de Jim Morrison y su grupo The Doors. Nos gustó retomar este tema porque The Doors también mezclan el ‘Asturias’ de Albéniz con su música, rompiendo esa barrera entre lo clásico y lo no clásico. Una frontera que para nosotros no existe realmente.

¿Habéis estado en España?

¡Conocemos Bilbao y su increíble museo Guggenheim! Hemos tocado en el festival Pirineos Sur, en Zaragoza, en Murcia, y en otras ciudades. Cuando recorrí el País Vasco me impresionó ver hasta qué punto Argentina tiene lazos fuertes en él viendo los nombres y apellidos. De hecho, tocaremos una canción de Atahualpa Yupanqui, uno de los grandes músicos argentinos, ¡que era mitad vasco por parte de madre!