'El turista perpetuo' de Harkaitz Cano

La narrativa breve ha cobrado un impulso extraordinario en los últimos años. Después de un largo período en el que las editoriales grandes rechazaban publicar libros de relatos –salvo que fueran de clásicos o de esos autores que habrían vendido incluso folletos de electrodomésticos– por sus escasas expectativas comerciales, ahora parece suceder lo contrario. Tanto es así que los volúmenes de cuentos se agolpan en las mesas de novedades y escritores que no frecuentaban el género se han puesto también a ello.

No es el caso de Harkaitz Cano, que ha publicado media docena de volúmenes de relatos. Esta colección, 'El turista perpetuo', lleva un título que, algo no demasiado común, no es el de ninguno de los que están incluidos en el volumen. Sin embargo, ese título unifica, porque el turismo, entendido en un sentido muy amplio, es el eje en torno al que giran todos ellos. Lo que sucede es que luego son todos muy diferentes en cuanto a temática, tipo de personajes y estilo. Niños en un pueblo costero, jóvenes que aprovechan la casa paterna durante un fin de semana para montar una fiesta, un ciclista que obtiene un trifunfo inesperado en el Tour, una mujer que va a la cárcel a visitar a su hermana y de paso se encuentra en aquella ciudad con un amante ocasional, una expedición de caza, un triángulo amoroso con arte de por medio, un viaje en un avión que el narrador entiende como el último...

Cano narra en tercera persona y en primera. Usa un estilo limpio y clásico o experimenta en una narración torrencial sin puntos, construye una visión del mundo desde la ironía o desde el drama de quien cuenta... Hay tantos registros en el volumen como relatos pero sin que esa variedad signifique que se pierda la voz personal de su autor.