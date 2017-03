'Patria' es ya uno de los libros deun autor vasco más vendido en décadas

'Patria', la novela de Fernando Aramburu sobre la fractura social creada por el terrorismo de ETA, no es solo el libro más vendido en Euskadi y España en los primeros tres meses de 2017. Es también la obra de autor vasco más exitosa en las últimas décadas, solo superada por 'Todo esto te daré' de Dolores Redondo, ganadora del último premio Planeta, y que ya ha superado los 260.000 ejemplares. El libro de Aramburu, que salió a las librerías a comienzos del pasado septiembre, lleva vendidos ya alrededor de 200.000 y sigue encaramado al primer puesto de las listas de ventas en casi todo el país.

Desde 'Obabakoak' de Bernardo Atxaga, y al margen de la literatura de género –donde el fenómeno de Dolores Redondo no tiene parangón–, el mercado literario vasco no había vivido un episodio igual. En el caso del libro de Atxaga, que supuso un antes y un después en la literatura vasca moderna, las ventas se extendieron durante un largo período de tiempo. Fue lo que en el argot se llama un 'long seller' más que un 'best seller' propiamente dicho, aunque en su edición en euskera sumó ambas características y gracias a ello llegó a vender en torno a 50.000 ejemplares, lo nunca visto en esta lengua. En sus diferentes ediciones en castellano –el libro ha pasado por dos editoriales y distintos formatos, incluidos el bolsillo y el ebook–, según fuentes consultadas por este periódico habrá rebasado los 100.000.

LAS CLAVES Ventas históricas

Desde 'Obabakoak' de Atxaga el mercado literario vasco no había vividoun episodio igual Controversia

La novela ha recibido elogios de los especialistas junto a críticas de personas ajenas al mundo literario

El caso de 'Patria' es el de un 'best seller' con una duración inusitada en el tiempo. El libro comenzó con ventas importantes que le permitieron situarse en el primer lugar de las listas durante unas semanas. Después, la coincidencia en el mercado de 'Todo esto te daré', 'Falcó' de Arturo Pérez-Reverte, 'El laberinto de los espíritus' de Carlos Ruiz Zafón y 'Los herederos de la tierra' de Ildefonso Falcones la relegó algunos puestos, pero cerca ya de la Navidad se situó de nuevo en al frente de la lista de más vendidos, un puesto del que no se ha apeado.

Para entonces, el boca a boca y la unanimidad de las críticas habían creado el clima más propicio para ese liderazgo. El balance del año literario que siempre realizan los suplementos culturales de los principales diarios fue claro: los críticos de todos ellos (también los de Territorios, que se publica con EL CORREO cada sábado) eligieron 'Patria' como la mejor novela del año.

Pocas semanas después recibió el premio Francisco Umbral y se anunció que el productor y guionista Aitor Gabilondo realizará una serie para televisión sobre la novela. Y todos los especialistas dan por sentado que es la gran favorita para hacerse en los próximos meses con algunos de los galardones mayores de la literatura en español, así como con el Euskadi para obras en castellano.

Rechazos

La novela ha recibido numerosos elogios de los especialistas junto a críticas, en algunos casos muy ácidas, por parte de personas ajenas al mundo literario. A algunos no les ha gustado el retrato de una sociedad que miró hacia otro lado mientras tantas personas vivían amenazadas o morían. Otros rechazan la caracterización de algunos personajes en quienes creen ver a personas concretas, ignorando una de las leyes mayores de la literatura: que en un relato de ficción todo lo que forma parte del mismo también lo es, incluso aunque alguien aparezca con el nombre y apellidos de una persona conocida, cosa que además no sucede en esta novela.

A despecho de las críticas históricas y literarias realizadas en ciertos casos por quienes no son especialistas en ninguno de esos ámbitos, el libro se ha convertido en un fenómeno desconocido en décadas. Con el añadido de que, como apuntan los especialistas, vender en este momento 200.000 ejemplares de una novela es mucho más difícil que hace veinte años, cuando un puñado de libros superaban cada temporada esa barrera.

Ahora los que lo logran se cuentan con los dedos de una mano. 'Patria' ya lo ha conseguido y no cabe duda de que tanto los presumibles nuevos premios como la adaptación para televisión le auguran aún bastante recorrido en las librerías.