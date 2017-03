'El paseo', de Robert Walser

Robert Walser (1878-1956) pertenece a la generación centroeuropea que produjo la gran literatura del continente en el primer tercio del siglo XX y dejó una huella profunda que marcó el resto de la centuria. Ahí están Thomas Mann, Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Robert Musil, Hermann Broch, Franz Werfel, Georg Trakl, Alfred Döblin y algunos más. Cuesta encontrar en la Historia de la Literatura una generación semejante en cuanto a brillantez, profundidad e influencia.

Este librito, apenas 70 páginas si se descuenta el prólogo, es un maravilloso ejercicio de estilo y agudeza por parte de Walser. La fina ironía del texto se percibe desde la primera frase: «Declaro que una hermosa mañana, ya no sé exactamente a qué hora, como me vino en gana dar un paseo, me planté el sombrero en la cabeza, abandoné el cuarto de los escritos o de los espíritus, y bajé la escalera para salir a buen paso a la calle». A partir de ahí, el narrador va describiendo lo que ve y las reflexiones que ello le suscita. También las conversaciones, no pocas veces triviales y en algún caso casi incomprensibles, que va teniendo con unos y con otros.

Mientras, el poeta no deja de ir de un lado para otro, a la espera de que llegue el almuerzo porque ha recibido una invitación para el mismo y lo espera con indisimulado interés. Haciendo tiempo será como entable conversación con desconocidos, aproveche para hacer unas gestiones administrativas y una esas tareas mediante curiosas reflexiones sobre el arte y algunas cuestiones más prosaicas, como la necesidad de cortarse el pelo o llevar su calzado al zapatero.

Walser lo mira todo con lucidez, un soterrado sentido del humor y no poca compasión. Y descubre lo bello que es pasear con los ojos bien abiertos.