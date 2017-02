'Prólogo para una guerra' de Iván Repila

La tercera novela del bilbaíno Iván Repila es un texto cargado de simbolismos, críptico en algunos momentos, que presenta a dos personajes que son diferentes solo porque las circunstancias así lo han hecho. En una ciudad que no se nombra nunca y que no es posible identificar con la información que el lector recibe, un arquitecto joven recibe el encargo de un proyecto de urbanización en el que pretende volcar su personalidad y su afán de perdurar. Junto a él está una mujer enigmática, que se encuentra incómoda en el mundo en que vive y que tampoco termina de entender el afán del arquitecto por grabar su nombre a fuego en un futuro que no se sabe muy bien cómo será.

La mujer es el punto de conexión con el otro protagonista del libro: el hombre que un día decidió no hablar tras una gran pérdida y a quien todos llaman desde entonces 'el mudo'. Se trata de un tipo solitario, que vive al borde mismo de la marginalidad, y que terminará acercándose al arquitecto a cuenta de la obra que este ha diseñado.

En este tiempo de literatura de fácil asimilación –y rápido olvido–, Repila publica una novela que exige atención y que el lector ponga de su parte bastante más que en otras. Hay mensajes que requieren detenimiento, y unos poemas al final del texto que no debería saltarse nadie porque son verdaderamente hermosos.