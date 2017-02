La web adivina qué libro te va a gustar

Si el amor está en los detalles, uno de los mejores momentos a la hora de recibir un regalo llega con la feliz incertidumbre de verlo envuelto, sin saber aún qué espera al otro lado del papel festivo. El asunto resulta tan poderoso que puede funcionar incluso cuando el regalo nos lo hacemos a nosotros mismos y, aun así, pedimos que lo envuelvan. Por si acaso. Así conserva la magia del misterio el envío que realizan desde cualestulibro.com , la web que acaba de lanzar desde Málaga Yael Benjamin y que pretende aunar el trato personalizado de la librería tradicional con la efectividad del comercio 'on line'.

«No paraba de leer que cerraban librerías independientes y que el sector del libro iba fatal, así que pensé cómo podía reivindicar el valor de la recomendación de libros», explica esta licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Málaga con un máster en Edición de la Universidad Autónoma de Madrid.

A grandes rasgos, la iniciativa funciona de la siguiente manera: el usuario se registra en cualestulibro.com y rellena un cuestionario donde comparte sus gustos literarios, los autores y títulos que ha leído, así como el tipo de lectura que le apetece en ese momento. Esa información llega hasta las librerías malagueñas Áncora y Luces y allí deciden el título más indicado para ese lector. Al final del proceso, el usuario recibirá al cabo de unos días un paquete con el libro escogido por los libreros, más un pequeño regalo gracias al acuerdo de la web con Paperblanks y Golden Tips. ¿El precio? Una tarifa fija: 15,95 euros.

La idea consiste en recomendar libros que sean poco conocidos o de pequeñas editoriales independientes. Somos conscientes de que quien busca un 'best seller' se dirige a algo muy concreto, mientras que aquí parte del proceso consiste en dejarse asesorar por la recomendación de un librero experto, aporta Benjamin antes de añadir: El perfil de usuario es muy variado y de distintos gustos. Cualestulibro.com se plantea como una librería 'on line' para toda España. Mucha gente compra libros en grandes superficies o en otro tipo de páginas web y aquí les ofrecemos las mismas condiciones de un pedido 'on line', pero con el trato personal de una librería independiente.

Eso, y el gusanillo de no saber qué habrá al otro lado del envoltorio.