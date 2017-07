Emily Ratajkowski: «No quieren trabajar conmigo porque mis pechos son muy grandes»

La modelo inglesa Emily Ratajkowski, que saltó a la fama gracias al videoclip del tema 'Blurred Lines' de Robin Thicke (especialmente por su versión sin censura), sigue intentando forjarse una carrera como actriz pero ha lamentado que su progresión en el mundo de la interpretación se vea limitada por su exuberante físico y, más especialmente, por el tamaño de su busto.

Tras pequeñas apariciones en películas como 'Perdida' o en series como 'Entourage (El séquito)', la británica aún no despunta como intérprete. "Me pasa mucho que me ven y dicen: «Oh, es demasiado sexy». Es como el antifeminismo, que la gente no quiera trabajar conmigo porque mis pechos son muy grandes", ha afirmado la modelo en una entrevista con la revista Harper's Bazaar.

"¿Qué tienen de malo mis tetas? Son algo hermoso y femenino que debería ser celebrado. ¿A quién le importan? Son geniales tanto si son grandes como si son pequeñas. ¿Por qué eso debería ser un problema?", ha reflexionado Ratajkowski.

En todo caso, la inglesa tiene varios proyectos cinematográficos en su agenda como el ‘thriller’ 'In Darkness' o la cinta también de suspense 'Welcome Home' con Aaron Paul; y protagonizará el drama romántico 'Cruise', debutando así como personaje central. Además, pronto comenzará el rodaje de 'I Feel Pretty', la comedia en la que compartirá planos con Michelle Williams y Amy Schumer.