Hipnosis contra el machismo. Es la solución que Pablo Berger ofrece en 'Abracadabra', su regreso a la dirección después de arrasar hace cuatro años con 'Blancanieves', la película con la que ganó diez Goyas. El director bilbaíno estrenará el 4 de agosto de la mano de Sony y Atresmedia 'Abracadabra', «una comedia hipnótica» sobre una pareja a la que un hipnotizador le cambia la vida. El tráiler promete risas, actores de primera y humor negro para acercarse a las miserias del españolito medio.

Carmen (Maribel Verdú) y Carlos (Antonio de la Torre) son un matrimonio del extrarradio de Madrid. Ella dejó el trabajo de esteticién para ser un ama de casa entregada a su familia; él, es un gruista que vive por y para el Real Madrid. Resignados a la rutina, todo cambia el día de la boda de la sobrina de estos. Durante la celebración, Pepe (José Mota), primo de Carmen e hipnotista aficionado, hace una demostración, a la que Carlos, incrédulo, se presta como voluntario. A la mañana siguiente, el patán machista le lleva el desayuno a su mujer. Y ésta comienza a sentirse extrañamente atraída por su 'nuevo' marido.

«Es una comedia dentro de un drama, dentro de una película fantástica... Quiero que la película sea una sorpresa constante, un viaje en el que el espectador esté hipnotizado», expresa Berger. Si 'Blancanieves' era en blanco y negro y lucía una planificación clásica, 'Abracadabra' será hipercolorista y rodada cámara en mano. Tendrá un 'flashback' a los años 80 que condiciona la banda sonora: Mike Oldfield, 10cc, Camilo Sesto y, por supuesto, el 'Abracadabra' de la Steve Miller Band.

Quim Gutiérrez y José María Pou completan el reparto de esta coproducción con Francia que recupera el gusto por la España kitsch del autor de 'Torremolinos 73'. Berger reconoce que a veces 'Abracadabra' roza el esperpento, pero acaba «volviendo a la verdad». Al director siempre le han gustado los personajes femeninos fuertes –«debe ser la cosa del matriarcado vasco»– y ese término americano, 'dramedy', que conjuga risas y llanto. Su mirada a la España actual rezumará ironía y fantasía, pero no podrá evitar la ternura marca de la casa, la misma que nos hacía querer a la pareja de pobres diablos de 'Torremolinos 73' y a la Blancanieves torera. «En todas mis películas hay luz al final del túnel, un final abierto», adelanta.

Por su parte, Maribel Verdú agradece papeles que nunca ha hecho. Y esta Carmen de barrio es nueva aunque no le pilla tan lejana. «Yo también soy de barrio, de Alcorcón. He estado rodeada de mujeres así, lo que hoy se llaman chonis. Carmen se arregla pero sufre, tiene un perfil muy bajo y anda sobre un campo de minas. No sabe si su marido le va a dar un beso u otra cosa. Ella intenta que la mire, pero no hay manera». Ahora solo queda que la taquilla veraniega también quede hipnotizada.