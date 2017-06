Daniel Day-Lewis, el mejor actor del mundo dice adiós

Que Daniel Day-Lewis es un intérprete genial lo avalan sus tres Oscar como actor protagonista: nadie puede presumir de contar con tantas estatuillas en esa categoría (Jack Nicholson y Walter Brennan también tienen tres, pero algunas como secundarios). Que también es un tipo peculiar lo avalan los directores con los que ha trabajado, víctimas de su perfeccionismo enfermizo, y sus célebres espantadas de la vida pública. En 1989, el actor suspendió las representaciones de 'Hamlet' en el Teatro Nacional de Londres porque aseguraba haber visto en el escenario el espíritu de su padre, el poeta Cecil Day-Lewis, fallecido de cáncer cuando tenía quince años. Nunca más ha vuelto a pisar un teatro.

Poco después de ganar su primer Oscar por 'Mi pie izquierdo', Hollywood tampoco pudo contar con él: se retiró a Florencia para aprender el oficio de zapatero junto a un prestigioso artesano. En la que parece de verdad su retirada definitiva, Daniel Day-Lewis anunció ayer a través de su representante que se despide de la interpretación a los 60 años. En la declaración difundida por su portavoz, Leslee Dart, el actor asegura que está «inmensamente agradecido» a los colaboradores que ha tenido a lo largo de su carrera y al público. Aclara que ni él ni sus agentes harán más comentarios sobre esta decisión.

Desde 'Lincoln', estrenada ya hace cinco años, no sabíamos nada de este londinense de nacimiento e irlandés de adopción, educado y desgarbado, que creció en la clase alta pero siempre se ha identificado con los trabajadores. Aquel filme de Steven Spielberg supuso su tercer Oscar y, de nuevo, su desaparición. En 30 años de carrera ha rodado 21 películas y rechazado papeles por los que cualquier actor hubiera matado, como el protagonista de 'Philadelphia', que recayó en Tom Hanks, y el rey Aragorn en 'El señor de los anillos', encarnado finalmente por Viggo Mortensen. Hasta le dijo a Spielberg que no a 'Lincoln' en tres ocasiones.

«Necesito tiempo tras cada película. No hay una vida personal y otra profesional, las dos son una sola cosa. Y soy incapaz de volver a empezar si no me alejo un tiempo de mi trabajo», confiesa un actor que devora a sus personajes a la vez que ellos le devoran a él. Estrellas como Sean Connery, Gene Hackman y Jack Nicholson han dejado de actuar cuando estaban en lo más alto. Pero la decisión no anunciada parece más fruto de problemas de salud que de una opción meditada y firme. Si cumple lo prometido, su despedida de las pantallas será 'Phantom Thread', una historia ambientada en el mundo de moda de los años 50 en Londres dirigida por Paul Thomas Anderson. El mismo director que le brindó su segunda estatuilla gracias a 'Pozos de ambición', donde bordaba a un escalofriante magnate del petróleo en una pesadillesca encarnación del capitalismo.

Adolescente problemático

La buena cuna de Day-Lewis (Londres, 1957) le viene por parte de padre y madre. Además de poeta de cámara de Isabel II, Cecil Day-Lewis es muy conocido en el Reino Unido por sus novelas de detectives y por su aura de seductor. Daniel nació de su segundo matrimonio con la actriz Jill Balcon, hija del fundador de los estudios Ealing. Mal estudiante, a los 14 años hizo de chaval macarra en 'Domingo, maldito domingo', de John Schlesinger. Un papelito que le iba como anillo al dedo dada su actitud en aquellos años: cobró cinco libras por rayar una fila de coches de lujo.

Su 1,87 de altura y rasgos judíos hacían que no pasara desapercibido y sufriera acoso en la escuela. Fue un adolescente problemático que cometió pequeños hurtos en tiendas y que acabó en comisaría en más de una ocasión. Su estancia en un internado le inculcó disciplina y amor por el cine. En 1985 alcanza la popularidad gracias a 'Mi hermosa lavandería', donde daba vida, según sus propias palabras, «a un hooligan punk». Una bomba de personaje –gay, exfascista, pendenciero– surgido de la pluma de Hanif Kureishi, que simbolizaba el desencanto y la rabia de la Inglaterra suburbial castigada por Margaret Thatcher.

El método de Day-Lewis

'Mi pie izquierdo' contaba la vida de Christy Brown, un pintor y poeta dublinés aquejado de parálisis cerebral que solo podía servirse de una extremidad para crear su obra. El actor vivió durante seis meses en una residencia para discapacitados para preparar el papel y estudiar con celo a los pacientes. Estuvo anclado a la silla de ruedas en las pausas del rodaje y obligaba al equipo a darle de comer con una cuchara mientras trazaba garabatos con el pie.

¿Más excesos del Método? En 'El último mohicano' aprendió a pescar, a despellejar animales y a construirse una canoa. Para la escena del juicio en 'En el nombre del padre', donde era confundido con un terrorista del IRA y encarcelado junto a su padre, estuvo dos días sin comer ni beber en una celda. En 'El crisol' levantó la casa de su personaje con sus propias manos y cultivó la tierra con aperos del siglo XVII. El rodaje de 'The Boxer' se saldó con una nariz rota y una hernia discal. En 'Lincoln' copió el vozarrón de John Huston y lo conservó fuera de cámara. Firmaba los SMS como Abraham y solo respondía si le llamaban «presidente». Paul Dano, su compañero en 'Pozos de ambición', jura que no habló con él ni una palabra en todo el rodaje.

Las mujeres de su vida

Daniel Day-Lewis y su mujer Rebecca Miller.

«Cuando interpretas un personaje estás perdiéndote a ti mismo, pero a la vez estás usándote», reflexiona este ermitaño tatuado de arriba a abajo, que puede presumir del título de Sir concedido por el príncipe Guillermo y de la ciudadanía irlandesa. «Las dos cosas pueden ser verdad. Aunque a mi me gustaría crearme la ilusión de que he dejado mi vida atrás, por supuesto que no lo he hecho. ¿Qué sería de mí entonces?». Dos mujeres han sido fundamentales en la vida de Daniel Day-Lewis. Con la actriz francesa Isabelle Adjani mantuvo una relación tempestuosa en los 80 y 90. La leyenda dice que rompió con ella enviándola un fax. Mientras Adjani daba luz a su hijo Gabriel-Kane, hoy cotizado modelo protegido de Karl Lagerfeld, el actor estaba con Julia Roberts.

Winona Ryder y Juliette Binoche también se cuentan en la lista de conquistas de Day-Lewis, que lleva dos décadas felizmente casado con la escritora y cineasta Rebecca Miller, hija del dramaturgo Arthur Miller y madre de otro dos hijos. Cuando la familia no está en su dúplex de Manhattan reside en una mansión georgiana en las faldas de los montes Wicklow, al sur de Dublín. De vez en cuando, el protagonista de 'Gangs of New York' siente el deseo de perderse y se sube a lomos de una Harley Davidson para recorrer Europa por carreteras secundarias. En 1996 hizo realidad uno de sus sueños: seguir a su ídolo Miguel Indurain en la Vuelta ciclista a España. Se alojaron en el mismo hotel de León, pero el actor no se atrevió a pedirle un autógrafo.