Antonio Banderas: «Sufrí un ataque al corazón en enero»

Antonio Banderas sufrió un ataque al corazón el pasado 26 de enero. Lo ha contado él mismo a los periodistas que asisten al Festival de Málaga, donde el actor ha recibido la Biznaga de Oro Honorífica. «Me ha pasado como le pasa a miles de personas en el mundo. Me encuentro bien y con ganas de volver a trabajar y de seguir», ha asegurado el intérprete, que ha aclarado que el ataque fue «benigno» y que no le ha dejado secuelas.

Banderas ha querido zanjar así los rumores sobre su estado de salud, disparados tras su ingreso hace unos días en una clínica suiza para «una puesta a punto» y para someterse a «un tratamiento antiestrés». «No ha sido tan dramático como se ha descrito», ha confesado hoy ante los medios. Los rumores se habían intensificado porque en enero tuvo que acudir de urgencia a un hospital de Inglaterra a causa de un repentino y «agónico dolor en el pecho». El actor se sintió mal mientras hacía deporte en su casa de Surrey, donde vive con su actual pareja, Nicole Kimpel, aunque tras unas horas en observación le dieron el alta. Hoy ha explicado que sufrió «un ataque al corazón benigno».

«El año pasado crucé el Atlántico siete veces. Quizás por eso he pagado un precio. Me convertí en un 'workaholic'. No podía parar»

Tras su estancia en la clínica de Ginebra, el malagueño ha reaparecido en su ciudad natal, que acoge la vigésima edición del Festival de Cine, y le ha homenajeado. El galardón lo recogerá esta noche, en la gala de clausura del festival, a cuyos organizadores ha agradecido «la paciencia» que han tenido con él. «Me hubiera gustado estar más cerca del certamen», ha dicho Banderas. Y ha recordado sus inicios en el cine. «Todo empezó todo a unos 15 metros de aquí, en el Teatro Romano, donde comencé a trabajar como actor en obras de teatro sobre romanos. Venía vestido de romano en un 'vespino'».

Desde entonces hasta hoy, una meteórica carrera aquí y más allá de nuestras fronteras. Lo que le ha reportado éxito, pero también cierto desgaste. «El año pasado crucé el Atlántico siete veces. Quizás por eso he pagado un precio y ahora me estoy replanteando muchas cosas. Me convertí en un 'workaholic'. No podía parar».

Sobre sus planes futuros, ha confesado que tiene ganas de volver a dirigir: «Soy un insensato y creo que lo mejor está por venir a pesar de todos los obstáculos que te va poniendo la vida».