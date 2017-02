'Moonlight' arrebata el Oscar a 'La La Land' en un bochornoso final de fiesta

Fue un error histórico que jamás se había producido en los 89 años de historia de los Oscar. La ceremonia del mundo del espectáculo mejor planificada y con mayor repercusión, con un coste de producción estimado de más de 40 millones de dólares, metió la pata en su momento culminante por culpa de un sobre equivocado. Todo el equipo de ‘La La Land’ se encontraba ya en el escenario para agradecer la estatuilla a la mejor película en lo que constituía el colofón a un anunciado triunfo con siete Oscar. De pronto, uno de los productores del filme rectificó. El premio gordo de la noche, el de mejor película, no era para ellos, sino para ‘Moonlight’.

Hasta ahora, existía la leyenda urbana de que Marisa Tomei se llevó en 1993 el Oscar a la mejor actriz de reparto frente a cuatro contrincantes británicos porque la persona encargada de entregarlo, el veterano Jack Palance, salió al escenario achispado. Era la única teoría conspiratoria en unos premios que anoche demostraron que no son infalibles. Warren Beatty y Faye Dunaway, los míticos Bonnie y Clyde, recibieron por error el sobre con el nombre de la mejor actriz, Emma Stone, por ‘La La Land’. Y, claro, leyeron el nombre de la película. «¡Warren! ¿Qué has hecho?», le preguntó en medio del tumulto el presentador Jimmy Kimmel al cariacontecido Beatty, que aclaró el enredo entre la confusión general en el teatro Dolby. ¿Un guiño a la 'posverdad' acuñada por Donald Trump, el invitado ausente de la noche?

Conclusión: el musical de Damian Chazelle se hizo con seis Oscar, incluidos los de mejor director y mejor actriz para Emma Stone. 'Moonlight' obtiene los premios a la mejor película, mejor guion adaptado y mejor actor de reparto para Mahershala Ali. Casey Affleck fue el mejor actor por 'Manchester frente al mar'. Negro y musulmán, Ali encarna en el filme de Barry Jenkins a la figura paterna que otorga algo de alivio a la penosa vida de su protagonista. ‘Moonlight’ cuenta a lo largo de tres capítulos -infancia, adolescencia, madurez- el despertar a la vida de un chaval en un suburbio de Miami. Pobre, negro y homosexual, no encuentra su sitio en casa, con una madre adicta al crack, nin en la escuela, donde sufre acoso.

Suena a culebrón terrible a ritmo de rap, a reivindicación racial mil veces vista, pero Jenkins se mueve en otros parámetros y cuenta entre sus influencias a directores idolatrados por la crítica europea, como Wong Kar Wai. El director afroamericano, que creció en esas calles de Miami y sufrió a una madre drogadicta, crea fascinantes atmósferas, apuesta por la sutilidad y el lirismo y obra el milagro de que tres actores distintos compartan la mirada del pequeño protagonista. 'Moonlight' es una de las grandes películas del año que, gracias a su inesperado Oscar, conocerá una nueva vida comercial.

«Yo me espero aquí. A ver si se han equivocado también en los cortos», tuiteó Juanjo Giménez, el director catalán que finalmente no pudo llevarse el Oscar por su cortometraje 'Timecode'. El patinazo final eclipsó una gala discreta, que tuvo un inevitable cariz político pero que tampoco se convirtió en un mitin. El Oscar a la mejor película extranjera fue para 'El viajante', cuyo director, el iraní Asghar Farhadi, no acudió a recogerlo en protesta por la política migratoria de Donald Trump. Por cierto, la nueva película de Farhadi la rodará en España con Penélope Cruz y Javier Bardem.

Referencias a Trump

Jimmy Kimmel arrancó la fiesta animando en vano al presidente a tuitear. «Esta retransmisión la están viendo millones de estadounidenses y también en más de 225 países que ahora nos odian. Algunos podrán venir aquí esta noche y darán un discurso sobre lo que el presidente de EE UU tuiteará en mayúsculas a las cinco de la mañana mientras alivia el intestino. Y creo que eso es excelente». Y siguió lanzando dardos a cuenta del ‘amor’ que Trump siente hacia la Prensa. «Si hay aquí reporteros de CNN o del ‘New York Times’, por favor, abandonen el edificio de inmediato. Nos encantan los falsos bronceados, pero ¿noticias falsas? No tenemos tolerancia para las noticias falsas».

El mexicano Gael García Bernal entregó un Oscar y recordó el muro de la ignominia que Estados Unidos levantará en breve. «Como mexicano, inmigrante y ser humano, estoy en contra de cualquier muro que pretenda separarnos». Meryl Streep, a quien Trump considera «una actriz sobrevalorada y una lacaya de Hillary», tuvo que levantarse de su butaca para recibir un aplauso del público puesto en pie. Después entregó el Oscar a la mejor fotografía a 'La La Land' junto a Javier Bardem.

Hubo números musicales que anunciaban el (frustrado) triunfo de 'La La Land' y una inteligente utilización de las redes sociales, principal razón de que Kimmel fuera contratado por la ABC. Sirva como ejemplo el desopilante gag con los turistas a los que invitó al escenario, que armados con sus móviles y palos de ‘selfie’ se hicieron fotos con las estrellas. Una ceremonia lubricada como un mecanismo de relojería en la que todo saltó por los aires con las campanadas finales.