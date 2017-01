'La La Land' aspira a 14 Oscar

'La La Land' será la gran protagonista en la gala de los Oscar, que se celebrará el próximo 26 de febrero. Aspira nada menos que a 14 estatuillas, igualando el récord que ostentaban 'Eva al desnudo' y 'Titanic'. Asimismo, habría que remontarse hasta 1979 con 'All that jazz' (Empieza el espectáculo) para encontrar un musical en la categoría de Oscar a la mejor película. Damien Chazelle dirige un melancólico cuento de hadas que bebe de la mejor tradición del musical y que logra que los espectadores salgan del cine bailando y tarareando sus pegadizas canciones.

Hollywood saluda la incertidumbre de la era Trump con una cinta que celebra la propia historia del cine y de la ciudad de Los Ángeles como meca de sueños; por algo su título en castellano es 'La ciudad de los sueños'. Un pianista de jazz nostálgico de los clásicos y una aspirante a actriz protagonizan una fantasía donde se diría que los personajes saben que están en un musical. Ryan Gosling y Emma Stone pueden llevarse el Oscar por desparramar su encanto y química en una cinta que ocupa el primer puesto de la taquilla española desde su estreno el pasado 13 de enero.

El número de títulos aspirantes al Oscar a la mejor película varía cada año. En esta ocasión, 'La La Land' se las tendrá que ver con otros ocho rivales. Destacan con ocho candidaturas 'La llegada' y 'Moonlight'. La primera es un inteligentísimo 'thriller' de ciencia-ficción dirigido por Denis Villeneuve, que plantea cómo nos comunicaríamos con los extraterrestres si estos asomaran por la Tierra. 'Moonlight' es la cinta independiente del año, una historia de iniciación protagonizada por un chaval negro en el Miami de los años 80, azotado por la droga y la violencia.

Nominación española

'Fences', 'Manchester frente al mar', 'Lion', 'Comanchería', 'Figuras ocultas' y 'Hasta el último hombre' completan la lista de largometrajes candidatos al Oscar. Entre las actrices, pocas sorpresas. Emma Stone se las tendrá que ver con Natalie Portman (Jackie), Ruth Negga (Loving), Isabelle Huppert (Elle) y Meryl Streep, que recibe la vigésima nominación de su carrera por 'Florence Foster Jenkins'. Ryan Gosling luchará contra Casey Affleck (Manchester frente al mar), Andrew Garfield (Hasta el último hombre), Viggo Mortensen (Captain Fantastic) y Denzel Washington (Fences).

No es ninguna sorpresa la candidatura del barcelonés Juanjo Giménez, que tiene muchas papeletas de hacerse con el Oscar al mejor cortometraje de ficción. 'Timecode' ganó la Palma de Oro en el festival de Cannes, algo que no ocurría desde 'Viridiana' de Luis Buñuel, en 1961. Giménez no es un cortometrajista al uso. Ha superado la cincuentena y trabaja como ecomomista, programador informático y consultor. 'Timecode' es su séptimo corto, una bellísima historia de amor protagonizada por dos guardias de seguridad (en realidad dos bailarines profesionales), que solo son libres cuando bailan en el párking donde trabajan, grabados en silencio por las cámaras de seguridad.