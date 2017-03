'Billy Elliot' bailará en España

El niño que cambió sus guantes de boxeo por unas zapatillas de baile llega por fin a España. Once años después de su estreno en Londres y seis del de Broadway, este octubre el musical ‘Billy Elliot’ se estrena en Madrid, con el libreto, las coreografías y las canciones originales de Elton John, traducidas al español.

El musical, dirigido por David Serrano (director de ‘Días de cine’, entre otras películas, y autor del libreto de ‘Hoy no me puedo levantar’ y ‘Más de cien mentiras’), cuenta con un elenco de lujo, con Carlos Hipólito, Adrián Lastra y Natalia Millán en cabeza, junto con Mamen García, Juan Carlos Martín, Noemí Gallego y Álex Amores. Los verdaderos protagonistas, sin embargo, son los niños. Medio centenar de chavales se están formando desde hace un año y medio en la escuela Billy Elliot, creada expresamente para el musical.

Esta academia, capitaneada por Carmen Roche y Víctor Ullate Roche, figuras míticas del mundo de la danza, tiene el nivel de exigencia de un conservatorio. Los niños pasan cuatro horas al día en clases de danza clásica, claqué, clown, interpretación, acrobacias, canto y comba. A día de hoy hay 56 bailarines de entre 8 y 13 años formándose en la escuela, pero han pasado por ella más de 600, de los que han ido seleccionando a los que mejor encajaban en los papeles.

Pero los alumnos, cuya formación dura 24 meses, no solo forman el elenco que estrenará en septiembre. También están ya practicando los ‘Billys’ de la segunda temporada. “Es mucho trabajo”, explica el director, “y muchos de los niños no tenían ningún tipo de experiencia”. ‘Billy Elliot’, según sus productores Marcos Cámara y Juanjo Rivero, es el punto de encuentro del nuevo talento con el talento consagrado, y sienten que están creando una nueva cantera de actores. “La idea es que el día de mañana, la gente vea a un actor y diga: ‘Mira, ese fue un Billy’”, dicen.

Una inversión de 5 millones de euros

La ambiciosa producción, que supone una inversión de 5 millones de euros, se estrenará el 5 de octubre en el teatro Nuevo Alcalá de la capital. Y llega para quedarse: los organizadores insisten en el espíritu de permanencia del musical; tiene que sobrepasar con creces el millón de espectadores. Todos los implicados en el proyecto comparten esa sensación de estar formando parte de algo muy grande; están seguros de que marcará la diferencia en la cartelera española. “‘Billy Elliot’ va a situar a Madrid como segunda ciudad más importante de Europa en teatro musical, por detrás de Londres”, aseguran orgullosos los productores.

David Serrano, director y adaptador, está entusiasmado con la obra, que para él es el mejor musical de los últimos 30 años. “Me he metido dentro de un gran monstruo… No se me ocurre un trabajo más complicado en el que trabajar”, expresa, “y a la vez más bonito y más emocionante. Es el proyecto más importante en el que he estado en toda mi carrera y, seguramente, en el que estaré”.

“Tiene un libreto redondo, con unas coreografías estupendas y unas canciones maravillosas de Elton John”, continúa el director. “Creo que, además, puede gustar mucho incluso a la gente a la que no le gustan los musicales, porque es buenísimo teatro. También tiene un mensaje precioso con el que todo el mundo puede sentirse identificado”.

El mensaje de base es que hay que seguir los sueños. Pero la historia es mucho más compleja que eso: Billy Elliot analiza la masculinidad, la familia, e incluso la conciencia de clase en el contexto de una huelga minera a mitad de los años ochenta, en pleno Thatcherismo.

De todas las dificultades que entraña la producción de este musical, una de las mayores es, según Serrano, la de trabajar con niños. Pero eso, a la vez, es lo que más les motiva a todos los participantes. “Por un lado, ver su ilusión y su energía es muy emocionante, pero es que, además, sentimos que estamos formando a una generación nueva de artistas que dentro de diez o quince años van a copar todos los repartos de teatro musical”. Carlos Hipólito, que interpreta al padre de Billy, está de acuerdo: “Trabajar con niños te recuerda por qué empezaste. Cuando uno lleva muchos años en esto, aunque siempre hace ilusión salir al escenario, esa ilusión se va matizando. Y al ver su emoción, su ilusión, su miedo, te vas haciendo más grande como actor. Estoy seguro de que trabajar en esto nos va a hacer mucho mejores a todos, a nivel profesional y como personas”.