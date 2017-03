Una actriz frente al Alzheimer

Ocurrió casi de repente, hace unos años. Ella, que tenía una memoria inagotable para aprenderse los guiones en los que trabajaba, empezó a percatarse de que se trababa al aprenderlos, que no conseguía retener algunos pasajes, que las palabras no le fluían como antes. Arantxa Gurmendi, la entrañable 'Hortentsi' de Goenkale, vio en aquel tiempo un documental protagonizado por Pasqual Maragall ('Bicicleta, cuchara, manzana') y se preguntó si no le estaría pasando lo mismo que al expresident de la Generalitat catalana. El diagnóstico, la palabra maldita, llegó después, implacable: sí, era alzhéimer, y sin haber llegado aún a los 70 años, una edad temprana para lo que suele ser más habitual en esta patología neurológica.

«¿Miedo? Lo que sentí fue rabia. Yo siempre me había portado bien con la vida y con la gente, y me pareció muy injusto», confiesa la actriz, en una entrevista con motivo de la celebración del Día Internacional del Teatro.

Arantxa Gurmendi ha relatado cómo nació su vocación interpretativa en un hogar en el que su madre también actuaba, cómo estudió secretariado y viajó por el mundo guiando turistas, cómo aún le paran por la calle al grito cariñoso de 'Hortentsi' (un orgullo para ella) y cómo afronta el día a día de una enfermedad que hace que todo el mundo a su alrededor la mime y la cuide.

«El entorno es lo más importante, aunque creo que a veces me sobreprotegen», se sonríe. Arantxa Gurmendi aprecia que la sociedad, y singularmente los más jóvenes, están cada día más concienciados de lo que significa el alzhéimer y de la necesidad de comprometerse en la atención a los mayores. En la actualidad hay ya 46 millones de personas diagnosticadas del mal en el mundo, en una pandemia que está forzando los modelos más avanzados en la asistencia socio-sanitaria.